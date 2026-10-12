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Grab擬併foodpanda 多個團體因資安風險重申反對

中央社／ 台北12日電

東南亞叫車與外送龍頭Grab擬併購foodpanda台灣業務，公平會審查進入最後倒數。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等多個團體今天赴公平會前表達反對立場，強調此案將削弱競爭且具有資安疑慮，遞交陳情書盼公平會駁回此併購案。

Grab與foodpanda結合案受到各界關注，公平會日前宣布，此案因涉及雙占市場、股權結構對競爭影響等諸多待評估事項，決議依法延長審議期間60個工作日至115年10月27日。

隨著審查期限逼近，全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟、台中市外送平台服務產業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今天偕同餐飲店家代表、青年學子、經濟民主連合、台灣教授協會、法律與資安學者及多位跨黨派民意代表集結在公平會前，呼喊「反對數位服貿2.0」，並遞交陳情書。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，Uber本身持有Grab股份，雙方具有共同經濟利益，可能削弱市場實質競爭效果。

台灣經濟民主連合智庫研究員黃承瀚進一步指出，Uber不僅持有Grab約13%股份，今年7月更宣布公開收購foodpanda母公司Delivery Hero，加上Uber與Grab曾簽有不競爭協議，他認為雙方存在密切的利益關係，恐影響外送市場實質競爭，Grab至今也未提出切斷雙方利益連結的具體安排。

與會單位並表示，Grab在中國北京與深圳設有AI研發中心，旗下GrabMaps更與中國華為花瓣地圖簽署合作，一旦放行併購，台灣高精度的街巷建物圖資與民眾移動軌跡恐面臨跨境外洩，進而衍生國安疑慮。

中央大學資訊管理學系副教授葉羅堯說明，此案不應只著眼於外送市場競爭問題，資安與資料治理的技術風險不容忽視。外送平台長期累積配送位置、活動軌跡與商圈資訊，足以揭露民眾的生活模式甚至敏感地點的活動資訊，尤其Grab已與中國華為旗下的「花瓣地圖」建立合作關係，即便業者口頭宣稱不包含台灣，仍欠缺可驗證的資料隔離機制。

葉羅堯強調，資訊安全不能僅建立在企業的片面承諾上，更須仰賴政府持續進行技術查核；在地理空間隱私隔離、跨境存取控制與AI資料治理等重大風險無法排除之下，公平會審查不能只看市占率與價格，也要考量台灣的數位主權與國家安全。

立法委員王世堅則說，此案明確存在市場壟斷與國家安全的雙重危機，在相關風險尚未獲得充分評估與排除之前，公平會不應貿然放行併購案。

Grab foodpanda 資安

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