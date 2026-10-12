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TikTok執行長周受資：AI短期被高估、長期遭低估 未來三年迎重大突破

聯合報／ 記者藍鈞達／新加坡即時報導
人工智慧（AI）熱潮席捲全球，究竟是泡沫還是革命？TikTok執行長周受資今（12）日在新加坡表示，市場對AI短期發展可能過度樂觀，但長期反而被低估。記者藍鈞達/攝影
人工智慧（AI）熱潮席捲全球，究竟是泡沫還是革命？TikTok執行長周受資今（12）日在新加坡表示，市場對AI短期發展可能過度樂觀，但長期反而被低估。記者藍鈞達/攝影

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，究竟是泡沫還是革命？TikTok執行長周受資今（12）日在新加坡表示，市場對AI短期發展可能過度樂觀，甚至出現投入過多的現象，但長期潛力反而被低估。他預期，未來兩至三年，AI很可能在物理、生物科技、化學及材料科學等領域帶來重大突破，對人類社會產生深遠影響。

周受資今日出席星展集團首屆亞洲未來前瞻論壇，與星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤進行對談。他指出，AI技術進步速度驚人，但技術能力提升與企業實際導入，仍存在時間差，短期成效未必如市場期待。

他以軟體工程師為例，指出AI已能協助撰寫程式碼，但寫程式實際上只占多數工程師工作時間約30%，其餘還包括與產品經理溝通、協調及其他工作。即使AI完成程式碼，工程師仍須仔細檢查，不可能完全不經確認就直接部署。

周受資認為，這些工作未來也可能逐漸由AI協助完成，但所需時間恐怕比外界預期更長。因此，AI短期發展可能出現放緩，卻不能因此認定長期影響有限，否則將是另一個錯誤判斷。企業與個人都必須提前準備，迎接未來可能出現的技術轉折點。

至於AI如何改變產業，他指出，TikTok母公司字節跳動已將AI應用於影片創作、內容推薦、搜尋及平台審核等業務。例如AI影片生成工具能大幅降低廣告製作成本，讓原本需要較高預算的影片創作，變得更加普及。

不過，AI內容增加不代表觀眾一定接受。周受資觀察，使用者對完全由AI生成的影片仍有一定抗拒，尤其當內容明顯缺乏真實感時，觀看意願可能受到影響，顯示人類創造力與真實性仍具有不可取代的價值。

面對AI可能取代人類的疑慮，周受資強調，目前下結論仍言之過早，短期應以人機協作為主，尤其高風險決策更需要人類參與。他也鼓勵企業員工積極使用AI，了解技術的能力與限制，同時注意資訊安全及商業機密，才能真正掌握AI帶來的機會。

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