力旺子公司卡位安全信任 資安IP打進Meta AI晶片

矽智財（IP）廠力旺今天宣布，子公司熵碼科技核心資安IP打進安謀（Arm）和Meta共同開發的次世代資料中心處理器，成功卡位最上游的「安全信任」環節。

力旺表示，隨著Meta日前推出能代為預訂行程、處理郵件的人工智慧（AI）代理Muse，資安威脅自「給出錯誤答案」升高為「被誤導後擅自動用使用者授權」。

力旺指出，為守護使用者金鑰，Meta計劃導入機密運算Confidential VM，而這架構的信任基礎，正來自包括熵碼PUFrt在內的硬體信任根。

力旺表示，隨著熵碼核心資安IP打進安謀（Arm）和Meta共同開發的次世代資料中心處理器，象徵台灣半導體IP廠已自過去著重算力和功耗，成功卡位最上游的「安全信任」環節。