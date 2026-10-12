星耀投控：深化多元能源布局 綠電轉供合約量約30億度

面板廠友達光電關係企業星耀投控今天表示，持續深化能源技術能力與多元能源布局，目前累計再生能源裝置容量約678MW，旗下案場獲核發逾43萬張再生能源憑證，綠電轉供合約量約30億度。

台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan 2026）將在10月14日登場，星耀投控透過新聞稿表示，將展示「系統賦能，企業自供電」產品組合，整合多元創能、儲能、智慧能源管理、電力調度及節能應用，協助工商業用戶提升供電自主性、能源使用效率與營運韌性，加速邁向企業自供電新時代。

因應高科技製造、人工智慧與資料中心推升能源需求，再生能源的滲透率持續提升，確保供電穩定已成為企業能源轉型的關鍵課題。星耀投控表示，看準工商業用戶從「單一供電」走向「能源整合」的市場需求，整合多元創能、表後儲能、分散式能源及智慧能源管理，推出企業自供電解決方案，建構兼具自主性、效率與韌性的能源系統。

星耀投控說明，10月1日正式完成對友達能源事業分割子公司達耀科技的收購，進一步整合能源產品通路、光儲工程建置、智慧能源管理與維運等核心能力，並結合既有再生能源資產與營運實績，形成達耀科技與星耀能源雙引擎事業架構，持續深化從能源供應、系統整合到資產運營的一站式能源服務布局。

星耀投控董事長暨執行長林恬宇表示，AI算力發展正加速能源變革，能源自主已成為產業標配。星耀投控延續友達能源事業累積的專業實績、長期履約商譽與系統整合能力，以企業自供電整合專家之姿，打造涵蓋多元創能、儲能、智慧能源管理、電力調度與節能應用的一站式電力韌性解決方案，協助企業提升供電自主性、營運韌性與能源安全。