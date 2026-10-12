星耀投控將首度亮相 Net-Zero Taiwan開創能源自主新局

隨著AI應用快速發展，全球資料中心及高科技產業用電需求持續攀升，加上再生能源占比提升，企業能源課題正從單一綠電採購，進一步走向供電穩定、能源效率、智慧調度與成本管理。星耀投控（7916）將首度亮相「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan 2026）」，展示「系統賦能，企業自供電」產品組合，整合多元創能、儲能、智慧能源管理、電力調度及節能應用，協助工商業用戶提升供電自主性、能源使用效率與營運韌性，加速邁向企業自供電新時代。

星耀投控已於10月1日完成對友達（2409）能源事業分割子公司達耀科技的收購，進一步整合能源產品通路、光儲工程建置、智慧能源管理與維運等核心能力，並結合既有再生能源資產與營運實績，形成「達耀科技」與「星耀能源」雙引擎事業架構，持續深化從能源供應、系統整合到資產運營的一站式能源服務布局。

星耀投控董事長暨執行長林恬宇表示，AI算力發展正加速能源變革，能源自主已成為產業標配。星耀投控延續友達能源事業累積的專業實績、長期履約商譽與系統整合能力，以企業自供電整合專家之姿，打造涵蓋多元創能、儲能、智慧能源管理、電力調度與節能應用的一站式電力韌性解決方案，協助企業提升供電自主性、營運韌性與能源安全，讓穩定、高效的能源系統成為支撐產業升級與長期競爭力的關鍵基礎。

創能增效、儲能穩供 拓展企業自供電新局

因應高科技製造、人工智慧與資料中心推升能源需求，再生能源的滲透率持續提升，確保供電穩定已成為企業能源轉型的關鍵課題。星耀投控看準工商業用戶從「單一供電」走向「能源整合」的市場需求，整合多元創能、表後儲能、分散式能源及智慧能源管理，推出企業自供電解決方案，引領建構兼具自主性、效率與韌性的能源系統。

星耀投控以優異整合能力攜手生態圈夥伴互補產業鏈，與漢力能源科技啟動「有機朗肯循環(ORC)餘熱發電專案」合作，結合雙方在技術、工程及市場開發的專業優勢，共同拓展工商業用戶端節能發電應用。透過回收工業製程中的低溫廢熱與蒸汽餘壓，將原本未被充分利用的熱能轉換為電力，使原本未被充分利用的餘熱轉化為企業自供電的重要來源，全面呼應政府政策補助與產業轉型用電的迫切需求。

除布局餘熱回收發電市場外，星耀投控亦持續評估前瞻分散式能源技術。固態氧化物燃料電池（SOFC）具備高效率及分散式基載供電的應用潛力，可依據不同產業的用電特性與場域條件，搭配儲能及智慧能源管理系統，提升企業供電穩定性與能源使用效益。目前正與台達電子（Delta）就SOFC技術應用及場域導入展開交流與評估，持續拓展企業自供電的多元技術布局。

智慧平台驅動 實現創、儲、節能高效管理

星耀投控具備能源產品通路、工程建置與系統開發的整合能力，為充分發揮多元能源的整合效益，以「企業自供電」結合「智慧能源管理」，透過自主研發的SunVeillance、EnLink及PowerVeillance三大智慧能源管理系統，打造串聯創能、儲能與節能應用的智慧能源管理平台。

其中，SunVeillance太陽能智慧雲端監控系統可掌握太陽光電廠的即時運轉與發電資訊；EnLink儲能與電力交易能源管理系統可支援儲能監控、能源調度及電力管理；而PowerVeillance多元能源控制系統則可整合不同能源設備與應用場域，提升多元能源的協同管理效益。

透過即時監控、數據分析與智慧調度，三大系統可使能源資訊可視化、設備可控制、資源可調度、效益可優化，協助企業提升能源管理效率及設備可靠度，進一步強化能源資產的長期營運價值。

立足台灣能源實績 放眼海外成長版圖

星耀投控持續深化能源技術能力與多元能源布局，目前累計再生能源裝置容量約678MW，旗下案場獲核發逾43萬張再生能源憑證，綠電轉供合約量約30億度，並將持續壯大「星耀能源商城」為台灣能源產品通路領導品牌，展現從能源開發、工程建置、資產營運到綠電服務的完整布局，持續強化能源整合與系統服務能力。

展望未來，星耀投控將以企業自供電為核心發展方向，持續深化多元創能、儲能與智慧能源管理布局，並攜手產業夥伴打造更具韌性的能源生態圈。除持續深耕台灣市場外，亦將審慎布局海外市場，逐步拓展能源事業版圖，協助企業提升能源效率、供電自主性與營運韌性，加速產業邁向能源自主與低碳轉型。