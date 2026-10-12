李長榮AquaNova 以AI智能MBR進駐2026國際水週

李長榮先進材料旗下專注於先進薄膜技術的水事業品牌AquaNova，12日宣布進駐10月14至16日登場的2026台灣國際水週，首度公開全生命週期「AI雙軸轉型智慧水廠」解決方案，展現國產自主薄膜材料結合 AI 智能控制大模型，如何助攻高階製造業攻克用電排碳痛點，落實永續韌性。

面對政策引導與產業減碳剛需，李長榮先進材料跳脫傳統水處理設備的單一維度，本次參展特別聚焦展示以AI 智能動態控制演算法結合 Aqua Nova之降耗技術。針對業界廢水處理系統普遍存在的過度曝氣電耗瓶頸，Aqua Nova 透過自主研發的大模型即時分析水質動態，精準調控曝氣系統運作，實證達成曝氣能耗下降 18.22%(單廠年節省約 4.4 萬度電)的顯著成效；搭配跨膜壓差(TMP)預測模型，更可減少 80% 清洗停機時間，並將膜片壽命延長至 5 年，為業界提供兼顧「高水質回用、智慧低碳營運」的革命性水治理方案。

本次展會亦象徵 AquaNova 邁向嶄新戰略高度。李長榮集團正式宣布：水事業AquaNova 全面劃歸李長榮先進材料公司營運。對此李長榮先進材料董事長趙繁明指出：「面對全球供應鏈重組與淨零碳排趨勢，廢水處理已經不再只是後端的合規成本，而是企業落實永續競爭力、保護核心產能的戰略資產。AquaNova 正式併入李長榮先進材料，象徵著我們將半導體級的高分子材料技術與 AI 智能演算，完整賦能於環境水資源工程。我們不僅要幫助客戶達成極致的水回收率，更要透過AI 智能降耗技術，協助企業跨越水電雙降的減碳門檻。未來李長榮先進材料將持續擴大國產膜材的全球布局，攜手客戶共創綠色永續新典範。」

李長榮本次參展最大的技術亮點，在於將內部智慧製造技術延伸至外部客戶場域，建立從生產到運維「可量測、可預測、可優化」的水管理新典範：

內部研發與生產端「數位之眼」：實施AI 膜絲瑕疵即時檢測，使瑕疵檢出率由傳統人工目視的94%躍升至99.91%，產品合格率達99.9%。每一批出廠膜組件皆建立影像數位履歷，大幅提升國產薄膜的可靠度與供應鏈韌性。

外部客戶場域與服務端「智慧大腦」：AloT驅動預測式維運整合Edge邊緣裝置與雲端監控，透過AI 曝氣節能系統即時分析進水COD、流量與溶氧，動態調節鼓風機頻率，實證曝氣能耗顯著下降18.22%，年省約4.4萬度電；同時導入TMP 跨膜壓差預測模組，以深度學習曲線預判膜孔結垢狀況與最佳清洗時機，減少清洗停機時間達80%，將薄膜壽命大幅延長至5年。

李長榮 AquaNova 膜生物反應器核心採用中空纖維超濾膜技術，精密微孔徑精準控制在 0.05 µm，由外向內高效抽吸過濾，能徹底截留微生物、膠體、懸浮固體與大分子有機物。產出水質清澈穩定，可直接作為製程冷卻水，大幅提升再生水回收價值。

李長榮Aqua Nova在業界樹立了極高口碑。在對水質與系統穩定度要求最為嚴苛的半導體與電子業，全球指標性記憶體大廠已成為AquaNova的長期深度合作夥伴，展現國產高階膜材深獲一線半導體大廠信賴的卓越戰力。除了半導體領域，李長融Aqua Nova已於地方政府生質能案場穩定運轉超過一年，展現良好處理效能與操作實績，並提供營業型租賃及融資型租賃方案，豎立ESG在水管理標竿。

李長榮Aqua Nova的版圖更廣泛遍及台灣關鍵製造產業：IC 載板與電子業、生技與製藥業、光學、與民生食品龍頭。AquaNova 展現高度耐化學性與強韌處理效能，成為百家爭鳴的製造業背後最堅固的綠色後盾。