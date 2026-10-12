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通用型機器人拚進家庭與產業 靈巧操作成具身 AI 決勝關鍵

經濟日報／ 記者任珮云／新加坡即時報導
禾賽科技聯合創始人兼首席執行長（CEO）李一帆。記者任珮云／攝影
禾賽科技聯合創始人兼首席執行長（CEO）李一帆。記者任珮云／攝影

禾賽科技聯合創始人兼首席執行長（CEO）李一帆今天指出，人工智慧（AI）正從數位世界走向實體環境，通用型機器人被視為下一波生產力革命的重要引擎。不過，機器人要真正進入工廠、家庭及日常生活，關鍵不只是能走路、說話或完成單一任務，而是能否具備接近人類的靈巧操作能力，在複雜環境中自主理解、判斷並執行工作。

星展集團12日舉行的亞洲未來前瞻論壇（Asia Future Forward Conference），李一帆指出，具身AI（Embodied AI）的核心，在於整合機器人的「大腦」與完整技術系統，讓AI不再只處理文字、影像及數位資訊，而能透過實體感知與動作，直接與真實世界互動。

李一帆認為，機器人產業未來的市場規模可望達到汽車產業的五倍，但要實現這項潛力，仍須突破硬體設計、觸覺感測、操作靈巧度及訓練資料等多重瓶頸。其中，最具挑戰性的環節之一，就是讓機器人擁有能夠精準抓取、施力及調整動作的「手」。

相較於機器人行走或對話，操作能力涉及更複雜的物理互動。例如，機器人必須知道物體的重量、表面摩擦力與受力狀態，並依據動作結果即時修正力道與位置。若缺乏足夠的觸覺資訊，即使視覺辨識準確，也未必能順利完成剝蘋果、摺紙或沖泡咖啡等日常任務。

李一帆指出，訓練資料的品質與數量同樣重要。通用型機器人不只需要影像或動作紀錄，更需要涵蓋力量、扭力、重心變化及錯誤修正等具身資料，才能學會在不同環境下處理多樣化任務。這也是機器人從展示型產品走向實際生產力工具的重要門檻。

在人形機器人的設計上，李一帆強調，採用人形並非單純追求外觀與人類相似，而是為了適應現有世界。從門把、樓梯到工作檯面，多數生活與工作環境都是依照人類身形及使用習慣設計，因此，人形機器人有機會直接運用既有設施，降低環境改造成本。

李一帆認為，通用型設計也有助於擴大應用範圍。與其針對數百種工作開發不同的專用機器人，不如打造可透過軟體及模型訓練執行多種任務的共通平台，類似智慧型手機以單一硬體支援多元應用。這種模式尤其適用於低使用量、高任務多樣性的場景，也就是所謂的「低量高混合」（Low Volume High Mix）需求，家庭便是其中的重要市場。

對於產業競爭，李一帆預期，機器人市場可能呈現高度集中趨勢，少數領先業者有機會掌握大部分市場。但能否勝出，不能只看機器人是否會跳舞、行走或完成預先設定的動作，而須回到實際操作能力、資料累積及整體系統整合。

隨著具身AI持續發展，機器人產業的競爭焦點正由外型與動作展示，轉向能否在真實環境中穩定執行工作。當機器人能夠靈活操作物件，並在不同任務之間快速切換，通用型機器人才有機會從技術展示走向規模化應用，為製造業與家庭生活帶來新的生產力。

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