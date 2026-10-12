系微搶攻輝達 RTX Spark N1X筆電商機

系微（6231）宣布，旗艦產品InsydeH2O UEFI BIOS 已導入今年秋季各大PC製造商推出的首波NVIDIA RTX Spark筆記型電腦。

InsydeH2O針對NVIDIA RTX Spark N1X超級晶片最佳化。該晶片結合最多20核心的NVIDIA Grace CPU（與 MediaTek 合作開發）、最多6,144 個核心的NVIDIA Blackwell RTX GPU及統一記憶體。InsydeH2O協助PC製造商將這款超級晶片的各項能力導入，如專為原生CUDA加速AI、進階內容創作與沉浸式RTX 遊戲打造的筆記型電腦，同時兼顧行動運算對電源效率的要求。InsydeH2O亦支援Secured-core PC的關鍵原則，呼應Microsoft在裝置端AI能力持續演進之際，全面強化Windows安全性的努力。

此項成果奠基於Insyde成功支援Arm架構AI PC的經驗，以及在資料中心支援NVIDIA加速運算平台的實績。這些專業能力協助客戶加快平台建置（bring-up）、減少整合工作並縮短產品上市時程。

「眾多RTX Spark首發合作夥伴都選擇以InsydeH2O打造產品，代表PC製造商信任我們從第一天起就能把新平台做好。有了經過驗證的韌體基礎，客戶便能專注於RTX Spark所開啟的各種可能，」Insyde Software PC事業群副總裁Alan Lo表示。