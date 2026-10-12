周受資：AI 長期潛力被低估 人類判斷力與創造力仍是關鍵

TikTok執行長周受資今指出，人工智慧（AI）的長期發展潛力仍被低估，未來兩至三年，AI有望推動物理學、生物科技等領域出現重大突破。不過，在AI快速發展的同時，人類的判斷力、創造力與真實性仍不可或缺，企業與個人應積極實際運用AI工具，透過人機協作掌握新一波科技變革帶來的機會。

周受資表示，市場對AI短期發展的能力可能有所高估，卻低估其長期影響。尤其在科學研究領域，AI有機會加速突破既有技術瓶頸，但隨著模型能力愈來愈強大，如何確保AI遵守道德與倫理規範，也成為人類必須面對的重要課題。他以「迴紋針最大化器」的思想實驗為例指出，當AI過度追求單一目標，卻缺乏適當限制時，可能產生與人類真正意圖不一致的結果，因此必須建立有效的監督機制。

在AI時代應具備哪些能力方面，周受資主張採取「人類參與其中」（Human-in-the-loop）的模式，讓人類與AI協同合作，尤其在高風險工作中，不應完全仰賴自動化。他也鼓勵各行各業積極使用最先進的AI模型，不論是工程師、律師或其他專業人士，都應透過實際操作，了解AI的優勢與限制，而非僅停留在閱讀資訊或討論技術的階段。

以TikTok為例，AI已逐步應用於內容審查及平台安全。透過AI代理程式模擬不同使用者的瀏覽體驗，平台能更有效率地評估內容品質；在直播管理方面，AI模型可即時辨識語音與影像內容，協助偵測人類審查人員可能忽略的違規行為，提升管理效率。

不過，周受資也觀察到，AI生成內容快速增加，並不代表觀眾一定買單。儘管許多創作者積極嘗試AI影片工具，使用者對AI生成影片的觀看及互動表現仍相對有限，顯示真實的人類經驗與自然呈現的內容，依然具有吸引力。

他並分享個人使用AI的經驗，包括協助理解複雜的美國稅法、分析餐點照片以取得營養建議，以及肩部受傷後諮詢醫療相關問題。他表示，AI回答了約九成的疑問，讓他能更有效率地整理問題，再與醫師討論。

周受資強調，AI不只是新工具，更可能重新定義人類的工作與生活方式。面對技術快速演進，保持好奇心、親自使用AI，並持續發揮人類的判斷力與創造力，將是個人與企業在AI時代保持競爭力的重要關鍵。

周受資今早參加星展集團12日在新加坡舉辦首屆亞洲未來前瞻論壇，以「Unlocking Human Potential in an AI Era」為題，和星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤進行對談。