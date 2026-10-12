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全球CPO商機逐步升溫 關鍵測試供應鏈持續受惠產業趨勢

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
致茂參加半導體展一景。記者尹慧中／攝影
致茂參加半導體展一景。記者尹慧中／攝影

全球共同封裝光學（CPO）商機逐步升溫，今年內導入量產提升良率關鍵在供應鏈配合同步處理「光、電、熱、機械」的跨領域互動，法人看好相關供應鏈包含致茂（2360）、穎崴（6515）、閎康（3587）、汎銓（6830）等持續受惠產業趨勢。

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，正反映在市場成長曲線上。根據SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元；其中測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%至153億美元，2028年更將進一步攀升至208億美元。台灣市場同樣展現成長動能。

致茂已預計強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務的推動下，受惠於來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。

穎崴方面先前在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展分享產業趨勢看法，穎崴科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜提到，公司率先提出共同封裝光學（CPO）看法，目前相關領域CPO Socket耕耘已有十個專案，積極擴產應對需求，今年半導體展是歷年規模最大，呈現台灣在AI產業鏈重要性，各家都角逐先進封裝的商機，AI沒有所謂的泡沫化，晶圓代工資本支出未來三年持續，後段封裝測試和設備廠同樣大舉提升資本支出，現在才開始。

閎康也分析，矽光子與傳統半導體最大的不同，在於它必須同時處理「光、電、熱、機械」的跨領域互動，如果無法在晶圓階段就篩選出不良品，一旦進入高成本的 CPO 封裝階段才發現元件失效，將造成巨大的材料與成本浪費，光學對準的容許誤差通常小於 50 奈米（nm），傳統手動或幾何掃描耗時過長，無法滿足工業量產需求，閎康已推出矽光子量測整合 Hexapod 六軸微步定位器與奈米管技術，搭配全光譜影像系統與精密溫控晶圓座，讓研發與製程團隊能在毫秒內完成自動尋光與高重複性對準。

汎銓方面也積極推進矽光子自主設備布局。公司自主開發的「MSS HG」目前已進入客戶試用與驗證階段，預計於11月5日在竹北舉辦實機實測發表會，屆時將以實際樣品展示設備量測及漏光定位能力，讓客戶更具體了解其於矽光子元件研發、問題定位及後續故障分析等應用價值。公司同時持續推進與國際設備廠商的合作開發，逐步擴大矽光子量測與分析業務版圖。

穎崴 致茂

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