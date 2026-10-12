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台積電優化成熟製程產能 業界估釋放逾50億美元商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

台積電（2330）持續優化自身成熟製程升級特殊製程應用，業界看好可望釋放逾50億美元商機，其中包含自身新建在台灣與美國先進封裝廠所需的成熟製程配套需求，對應的夥伴包含世界先進（5347）、格羅方德等可望受惠產業趨勢。

台積電CoWoS先進封裝持續擴充矽中介層關鍵夥伴持續增加，除了廣為外界熟知的世界先進，還有客戶欽點的聯電（2303）集團夥伴。日前則是格羅方德宣布獲得台積電20億美元大單，為台積電CoWoS先進封裝供應矽中介層，依據格羅方德新聞稿宣布與台積電達成一項20億美元、初期為期五年的製造協議，將擴充美國紐約州馬爾他廠產能，為台積電CoWoS先進封裝供應矽中介層，在美國建立首個矽中介層生產基地，支援AI與高速運算需求。

除了上述計畫，業界說，台積電持續優化成熟製程轉為特殊製程，預估占比將持續拉升至七成以上，以年度來看預估可望釋出相關成熟製程商機規模約30億美元以上。

台積電重要夥伴世界先進及恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）於2024年9月成立之VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company）合資公司，日前9月28日在新加坡淡濱尼舉行十二吋（300mm）晶圓廠開幕典禮。該晶圓廠目前已完成建廠並進入試產階段，預計於2027年第1季開始量產。2029年月產能預計達44,000片十二吋晶圓。第一期產能已銷售一空，並正評估擴建二期。

台積電 世界先進

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