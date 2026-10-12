封測業迎史上最強漲價潮 華泰、超豐、矽格訂單湧入

AI封測需求暢旺，不僅日月光投控（3711）、京元電（2449）等一線大廠迎來「史上最強漲價潮」，華泰（2329）、超豐（2441）、矽格（6257）集團等中小型封測廠訂單也蜂擁而入，從企業級固態硬碟（eSSD）、光通訊到客製化晶片（ASIC）等應用全面火熱。

綜觀來看，華泰調價效益自第3季逐步顯現；矽格看好明年光通訊營收倍增，旗下台星科則加碼投資，搶進高階晶片封測市場。

業界指出，這波AI商機由運算延伸至儲存與傳輸，帶動不同封測需求。以華泰為例，半導體業務以NAND Flash封測為主，在推論式AI應用擴大下，資料存取需求攀升，企業級SSD成為重要成長動能；一線廠產能轉向高階AI產品，也帶來成熟製程及邏輯IC委外封測機會。

華泰技術布局同步升級，積極發展結合打線與覆晶的Hybrid混合封裝，以及系統級封裝（SiP），擴大承接產品範圍，在封測價格調整陸續反映，加上儲存需求升溫，為後續營運增添動能。

矽格瞄準AI資料傳輸商機，總經理葉燦鍊日前表示，運算能力提升後，大量資料傳輸成為下一階段關鍵，公司投入高速傳輸相關技術逾20年，研發成果將逐步發酵，預期2027年光通訊營收將倍數成長。

矽格光通訊服務涵蓋電子積體電路（EIC）、光子積體電路（PIC）、光引擎及雷射光源，協助客戶進行EIC、PIC測試的機台已達上百台。