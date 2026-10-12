馬斯克也衝刺機器人 盟立、亞光補

輝達執行長黃仁勳傳將加碼投資AI機器人新創Figure之際，特斯拉執行長馬斯克也衝刺旗下新款人形機器人Optimus量產。

法人看好，黃仁勳、馬斯克不約而同聚焦機器人，兩大咖力挺下，將帶動機器人相關商機火熱，特斯拉Optimus相關概念股包括盟立（2464）、亞光（3019）等，也將迎來新動能。

馬斯克曾預測，全球機器人數量最終可能超越人類，估計未來人形機器人市場規模將衝上100億台。

據悉，特斯拉已於今年中完成加州工廠改建作業，第3季啟動Optimus規模化量產，目標今年底前能達到每周生產超過1,000台，預估2026年總產能挑戰5萬台；而德州的超級工廠現階段正在部署設備，預計2027年夏天投產，長期目標產能為年產能1,000萬台。

目前特斯拉Optimus供應鏈中，有不少台廠身影，涵蓋精密機械、傳動、AI視覺與半導體等核心零組件；其中，盟立負責供應諧波減速機，亞光供應光學鏡頭等。