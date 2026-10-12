化學品供應鏈赴美布局 三大挑戰

美國半導體建廠潮帶動化學品供應鏈赴美布局，但物流成本高昂、土地及專業人才不足，成為台廠投資三大挑戰。

儘管僑力化工、長春石化、李長榮先進材料等業者已率先卡位，台塑（1301）也評估擴大在美投資，多數業者仍審慎評估設廠時機。

業界指出，美國製造政策帶動晶圓大廠擴產，但當地高階半導體化學品製造量能不足，專業人才也相對欠缺，加上建廠及營運成本偏高，供應鏈要真正移往美國，仍有不少障礙。

不過，化學品長途運輸除成本高昂，還涉及潛在洩漏風險及環境成本，長期仰賴跨國運輸並非長久之計。業界認為，美國還有美光、英特爾等半導體大廠，長期市場仍有擴展空間，關鍵在於資金及政策支持能否到位。

台塑在德州已有大型石化基地，具備生產設施、公用工程及物流條件。若晶圓大廠在德州擴建，台塑將有條件就近供應，並評估擴大電子級化學品布局。