iPhone Duo上市在即 蘋果COO赴鴻海鄭州廠視察

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo上市在即，蘋果COO沙比汗（Sabih Khan）赴鴻海（2317）中國大陸鄭州廠視察iPhone Duo量產進度。

根據陸媒報導，富士康科技集團輪值CEO、事業群總經理蔣集恆陪同沙比汗參觀鄭州廠，重點參觀iPhone Duo產線。

2025年底，富士康與鄭州航空港經濟綜合實驗區管委會國資平台合資成立河南鴻創科技有限公司。這是富士康在鄭州的首家國企合資企業，註冊資本20億人民幣，專注高階電子元件研發與製造，今年7月投產，首期產值累計可達1,000億人民幣。

「河南鴻創攻克濺鍍製程，已應用到iPhone 18 Pro系列和iPhone Duo生產中。」蔣集恆介紹，業界首創將電磁屏蔽濺鍍工藝直接應用於SoC封裝表面，取代傳統金屬屏蔽罩，使模組厚度縮減20%，並顯著提升散熱效能。

業界人士分析，沙比汗選在此時訪鄭州廠，意在打破外界對於iPhone Duo良率「卡關」的疑慮，要證明蘋果首款摺疊機量產上市無虞。

陸媒「證券時報」先前報導，蘋果供應鏈人士透露，蘋果結構性調整2026年秋季手機新品訂單量，並對iPhone Duo加單30%，但總量仍未超過1,000萬台。

同時，蘋果對iPhone 18 Pro砍單10%到15%，對iPhone 18 Pro Max加單10%到15%，因此，iPhone 18 Pro系列總訂單量未變。