智慧經營／jpp-KY經寶精密董事長鍾國松 帶人帶心 拚永續經營

AI機構件大廠jpp-KY（5284）經寶精密董事長鍾國松指出，自己的經營哲學就是帶兵要帶心，也因為主要據點位於泰國，因此積極啟用泰籍幹部，靠這套經營哲學，才能減少海外各種未知的風險，並提高營運效率。

據悉，鍾國松在1990年時，帶著太太前往泰國白手起家，當時他認為東南亞經濟狀況遲早會趕上世界，必須提前布局，未來才有機會在市場占有一席之地。

剛開始他創立一家以鋼索製造為主的小公司，但業績始終難以突破，後來歷經各種轉型，加上在泰達電提攜下，開始轉攻金屬沖壓件，營運規模也開始與日俱增。

深耕泰國 站穩腳步

2005年時，台灣許多科技廠紛紛大舉西進中國大陸時，鍾國松選擇留在泰國。他指出，當時再到大陸可能已經慢人家好幾步，而且資金也沒有台灣科技大廠雄厚，在產能規模上很難生存下去，不如深耕泰國，並以客製化製造為主，先站穩腳步再說。

當時西進風潮遠勝於南進，主因當時大陸各項補貼及人工費用相當低廉。

然而，隨著時間演進，至今大陸人工成本已居高不下，甚至因美中貿易戰，導致許多台系製造業者想要撤離，東南亞反而成為貿易戰的避風港。

鍾國松認為，這場貿易戰會對全球性造成影響，只是對大陸影響最深，短期內東南亞的製造商會有轉單效益，但長期來說，仍須好好經營當地的工廠，才能走更長遠，而深耕泰國是當前最重要的事情。

在經營管理方面，鍾國松指出，泰國雖然已成為東南亞AI的核心重鎮，但並非人人都有能力去，因為風俗文化、語言都是挑戰，加上每天都很熱，大家容易懶洋洋，所以必須要有一套管理策略，首先最重要的就是創造好的環境給員工。

建立制度 避免犯錯

鍾國松表示，無論是工作環境或者升遷，都會盡力打造對員工最好的方式，同時也會重用泰籍員工升任公司幹部，藉此提高對公司的向心力。不僅如此，為了能吸納更多在地人才，公司每年都會贊助泰國的學校，而且會找最窮的地方來支援，「因為我始終相信，只要心存善念的回饋泰國社會，我也能獲得更多回饋」。

此外，鍾國松指出，企業經營有起有落，犯錯次數愈少，就能讓企業在經營上避開許多風險，達成永續經營的目標，但如何避免犯錯的關鍵，就在建立一個有效的制度。

他認為，與其事後處理危機，不如一開始就零錯誤，唯有持續不犯錯的領導人與企業，才能成為大贏家，而每家公司的文化跟產業內容都不盡相同，因此建立制度的實際內容也不太一樣，經理人必須隨時調整。