光通訊大咖喊旺 台廠沾光

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

美國光通訊大廠Lumentum透露，旗下部分產品明年有高達七成供應缺口，另有部分產品至2028年仍有30%無法滿足客戶。法人指出，相關訊息顯示光通訊市場成長速度遠超業者擴產速度，聯亞（3081）、華星光、光環等同步沾光。

外媒報導，Lumentum首席執行官Michael Hurlston在東京受訪表示，「產能已完全售罄，看不到盡頭」。Michael Hurlston半年前曾透露該公司產能預計將於2028年售罄，如今時程提前一年多，透露光通訊需求遠超乎預期強勁。

為了補足產能缺口，Lumentum過去兩年積極擴產，其位於東京都市圈關鍵工廠的產能已提升至原來的12倍，並計劃向該工廠及周邊設施合計投入至少3.5億美元，旗下英國Caswell工廠也已完成擴產。

Hurlston指出，為了分擔資本支出風險，超大規模雲端客戶已承諾提供支持，未來有可能透過收購來補強產能不足的部分。

Lumentum在全球光通訊產業具有舉足輕重的地位，作為雷射大廠，日前獲得輝達20億美元投資，其前瞻指引十分具有指標性，光通訊產業進入高速成長期已初見端倪。

Lumentum登高一呼看旺市況，法人認為，聯亞、華星光、光環等台灣光通訊業者皆有望受惠。

光通訊 華星光

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