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AI 搶產能 輝達旗艦顯卡RTX 5090傳停產

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電競顯卡產能持續受到人工智慧需求擠壓，外媒報導，輝達GeForce RTX 5090旗艦級顯卡即將停產，其使用的GB202晶片將僅供應給RTX Pro系列顯示卡，藉此增加AI晶片供應量，至於遊戲領域，輝達將推出替代產品—RTX 5080 24GB版本。

輝達於2025年1月發布RTX 5090，該款顯卡為RTX 50系列旗艦款產品，今年以來，市場持續有消息傳出，RTX 5090即將停產或面臨減產。

GB202晶片為輝達Blackwell系列中的旗艦晶片，在電競領域，該晶片被應用於32GB的RTX 5090。但在專業領域，GB202晶片被用於三款顯示卡，96GB的RTX PRO 6000、84GB的RTX PRO 5500以及72GB和48GB的RTX PRO 5000。

輝達 晶片 顯卡

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