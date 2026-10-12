跟進超微腳步！華碩、微星顯卡 本季傳漲價

市場傳出，超微（AMD）已通知品牌合作夥伴，10月起調整顯卡價格，主要受到VRAM漲價及晶圓代工成本上漲影響，平均調漲約一成，外界預期，華碩（2357）、微星、技嘉等顯卡廠將跟進調漲，將是超微顯卡今年來第三波調漲。

超微總部已向供應鏈夥伴通知，顯示卡產品從10月1日正式執行漲價，全球市場均統一漲價。

儘管本次超微個別顯卡漲幅不同，但平均漲幅大約一成。除部分型號沒有漲價外，多數都有一定程度上漲，涵蓋多數主流產品。

陸媒報導，超微主要考慮到VRAM一顆2G成本再次上漲幅度約一成，以及晶圓代工成本上漲因素，在整體成本上揚之下，因此決定上調顯卡產品價格，以維持自身利潤水準。

因應記憶體價格大幅上漲，以及各種零組件漲價，超微今年初已調漲一波GPU售價，今年8月又上調GPU套件價格，10月1日再次漲價。

據外媒統計，無論超微、輝達（NVIDIA）及英特爾（Intel）過去一年GPU都有漲價，但輝達漲幅最大。其中，輝達RTX 50系列顯卡在德國價格漲幅最高，高達66%，超微以46%漲幅緊隨其後，英特爾以38%的漲幅位列第三。

超微台廠顯卡合作夥伴包含華碩、微星、技嘉、華擎、撼訊及宏碁等。業界預料，隨著超微正式通知供應商調整建議售價，相關顯卡廠也將因應成本上漲，於本季調整終端產品售價。

GPU今年來價格持續上漲已對部分PC品牌業者造成備貨壓力，美國高端客製化電腦與工作站組裝商Stince Built近期公告指出，GPU供應十分有限。為自家PC採購足夠的GPU變得愈來愈困難。隨著AI和資料中心對記憶體的需求不斷增長，零組件的價格和供應都受到嚴重影響。

Stince Built表示，預計GPU價格將大幅上漲，且這種高價態勢可能會持續更長時間。

法人指出，過往GPU價格上漲有利品牌商營收、獲利，但隨著今年PC價格大漲，顯卡同步漲價下，儘管業者產品ASP（平均售價）上揚，但持續漲價也造成消費者觀望心態，打擊市場需求。