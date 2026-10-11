星展AI戰略雙軌並進 深化財富管理布局、擴大台港數位服務

星展銀行（DBS）加速推動人工智慧（AI）產業化，從後端作業自動化延伸至前端財富管理服務，並透過獨家投資商品及跨境合作，強化市場競爭力。星展集團執行總裁陳淑珊（Tan Su Shan）表示，AI不只是提升效率的工具，更要釋放員工時間，讓人力投入客戶互動、策略思考及高附加價值服務，打造兼具科技與人性溫度的銀行。

陳淑珊指出，在AI應用方面，星展採取分層策略，將傳統機器學習嵌入數位化流程，處理可重複、可稽核的工作，再結合大型語言模型與代理式AI，提升資訊整合及多步驟流程的執行效率。例如，開戶姓名篩查及財富來源查核，過去仰賴人工閱讀資料、撰寫報告，如今透過AI摘要與代理工具輔助，縮短作業時間，加快客戶開戶、資金入帳及投資流程。

數位財富管理也是下一階段布局重點。星展已在新加坡推出以聊天介面及客戶意圖為核心的服務，讓客戶透過單一對話介面取得財富管理服務，必要時也能快速轉接客戶關係經理。香港與台灣預計於2027年導入，擴大AI財富管理服務的區域覆蓋。

除科技應用外，陳淑珊表示，星展也積極串聯金融與科技生態系，透過韓國三星證券、泰國TTB拓展客戶通路，並與Avaloq共同開發私人銀行功能。在投資商品方面，星展與Hamilton Lane合作推出私人資產全權委託管理方案，與摩根資產管理發展數位退休規劃服務，並整合富蘭克林坦伯頓代幣化貨幣市場基金，以及Granite Asia的亞洲私人資產投資機會，藉此建立差異化優勢。

星展指出，AI的目的不是取代人力，而是讓員工從例行工作中釋放時間，增加與客戶互動的機會。面對超過23萬家中小企業客戶，銀行也希望藉由AI擴大服務量能，並持續強化資料、AI風險管理及金融犯罪防制人才。

星展將於10月12日在新加坡舉辦首屆亞洲未來前瞻論壇，聚焦AI時代的領導力、投資機會及企業組織轉型，並邀請TikTok執行長周受資及新加坡總理黃循財等人參與，探討如何在科技快速變革下，共同打造未來。