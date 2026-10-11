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鴻海在列…遭控侵權美國啟動337調查 公司回應了

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美國337調查 鴻海：對公司出貨及客戶合作未造成重大影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

美國國際貿易委員會（USITC）10日公告，啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，涵蓋鴻海（2317）、台達（1309）、廣達（2382）等多家半導體業台廠。對此，鴻海11日聲明，經初步評估，「本次調查目前未對本公司及相關企業之生產營運、產品出貨及客戶合作造成重大影響」。

鴻海近日獲悉，美國國際貿易委員會於美國時間2026年10月9日，就美國Vicor Corporation提出之專利侵權主張，正式啟動337調查（調查編號：337-TA-1526）。

本次調查涉及美國專利US 10,903,734，調查範圍包括特定垂直供電系統、相關組件，以及搭載該等系統之運算系統。本公司及相關企業Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.、FII USA Inc.、Ingrasys Technology Inc.及Ingrasys Technology USA Inc.被列為被調查方。

目前本案尚處立案初期，USITC僅決定啟動調查，尚未就Vicor Corporation所提出之侵權主張作出任何實質認定。本公司尊重智慧財產權，已組成專業團隊釐清相關專利及產品範圍，並將依照法定程序積極應對，以維護公司及股東權益。

經初步評估，「本次調查目前未對本公司及相關企業之生產營運、產品出貨及客戶合作造成重大影響」。本公司營運維持正常，並將持續與客戶及供應鏈合作夥伴保持溝通。

本案後續結果仍存在不確定性，本公司將密切關注調查進展及其可能影響，並依相關法令辦理資訊揭露。特此說明。

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