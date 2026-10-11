多家半導體台廠被點名！美國啟動337調查 廣達這樣說

美國國際貿易委員會（USITC）10日公告，啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，涵蓋鴻海（2317）、台達（1309）、廣達（2382）等多家半導體業台廠，對此，廣達11日表示，本公司將要求相關供應商妥適處理並積極因應，以維護公司權益，相關產品與營運均未受影響。

廣達指出，公司高度重視智慧財產權。針對此次專利爭議調查涉及之零組件，本公司將要求相關供應商妥適處理並積極因應，以維護公司權益；因案件已進入調查程序，不便進一步評論，相關產品與營運均未受影響。

美國USITC指出，此次337調查的產品，主要應用於資料中心伺服器、AI和雲計算系統，負責為AI加速器等核心運算硬體供電。被訴方包含：鴻海（含旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc等）；台達（含旗下Delta Electronics (Americas） Ltd、DET Logistics (USA) Corporation）；廣達（含旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司等）。