華碩攜手電腦公會 百台電腦助清寒學子圓夢

華碩文教基金會與桃園市電腦商業同業公會共同發起「數位希望工程－桃園再生電腦計畫」，在桃園市政府指導下，號召企業、政府機關及社會大眾捐出 100 套再生桌上型電腦及周邊設備（含螢幕、滑鼠、鍵盤），經專業整新後，由桃園市政府依學校及社福單位需求，媒合桃園市國民教育階段（含高中、國中、小學）弱勢學童，協助其提升數位學習能力，落實數位平權，同時實踐資源永續循環的城市願景。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示：「我們深信，每一台電腦的重生，都承載著改寫生命軌跡的無限可能。此次與桃園市政府及桃園市電腦商業同業公會攜手合作，不僅讓循環經濟與數位平權在地方治理中完美結合，更具體展現華碩文教基金會的長期承諾——運用科技的力量，讓永續關懷成為城市的日常。」

為進一步深化對學子的支持，華碩文教基金會聯合桃園市電腦商業同業公會同步推出「夢想應援方案」，加碼捐獻 5 台全新 AI 筆記型電腦，贈予設籍並就讀桃園市大專院校之清寒優秀學生，提供桃園學子先進的數位工具，助其運用數位技能，強化學習效率並厚植未來就業競爭力，期盼翻轉個人與家庭的未來。

華碩文教基金會長期投力縮減數位落差，自 2008 年起推動「再生電腦數位培育計畫」以來，迄今已於臺灣及海外逾 50 個國家，建立超過 600 間數位學習中心與電腦教室，累計捐贈全新電腦及再生電腦逾 3 萬台，以具體行動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「消除貧窮」、「優質教育」、「消弭不平等」及「永續發展夥伴關係」等重要指標，更旨在建構資源永續的循環型社會，賦予弱勢族群提升數位能力、改善生活之關鍵契機。