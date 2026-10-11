美啟動337調查包含台廠 經部：必要時提供協助

美國國際貿易委員會啟動關稅法337條款調查，台灣科技廠鴻海、台達電、廣達都被列入。經濟部貿易署表示，這屬於企業間專利權爭議及美國337條款相關程序，337調查審理時程通常在12至16個月內完成，將持續關注後續發展，必要時提供相關業者適切協助。

美國國際貿易委員會（USITC）9日透過新聞稿指出，委員會已投票決定，就特定垂直電力傳輸系統、零組件及配置系統的運算設備等，啟動關稅法337條款調查，名單包括台灣、德國、中國及美國等20家業者，但尚未對案件做任何決定。

經濟部貿易署回應，美國國際貿易委員會公布對特定垂直供電系統及相關運算設備啟動337條款調查，涉及人工智慧（AI）伺服器供電技術。台廠鴻海、台達電、廣達，以及大陸立訊精密、工業富聯等20家企業及相關法人遭列為調查對象。

台達電表示，向來重視智慧財產權及各地法律，關於美國國際貿易委員會（USITC）就特定專利爭議展開的調查，台達將依相關程序積極因應維護公司權益。

台達電強調，由於案件已進入法律程序，目前不便進一步評論，相關產品目前未受影響。

貿易署指出，全案緣於美國電源技術業者維克爾（Vicor Corporation）9月9日向美國國際貿易委員會提出申訴，主張相關企業輸入美國及在美銷售的垂直供電系統、零組件及搭載該技術的運算設備，涉嫌侵害其專利權，因此依據美國1930年關稅法第337條規定，要求美國國際貿易委員會發布有限排除令及停止侵權命令。

貿易署說，經查，337調查審理時程通常在12至16個月內完成，且美國國際貿易委員會具備簽發「有限排除令」與「禁止令」的行政權力，若原告勝訴，美國國際貿易委員會可發布命令，限制相關產品進入美國市場或繼續銷售。

貿易署表示，本案屬於企業間專利權爭議及美國337條款相關程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助。