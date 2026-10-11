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台積電法說來了！周四將公布Q3財報、展望 市場盯七大重點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電（2330）預計本周四（15日）召開2026年第3季法人說明會公布財報與展望，屆時將成為市場風向球。法人則預估，台積電第4季美元與新台幣營收皆可望持續季增高個位數至約一成，續創新高，市場並關注資本支出、全年成長趨勢、海內外設廠布局進度、先進製程與先進封裝進展、毛利率、漲價、面對英特爾三星競爭等七大方向。

台積電日前已公告2026年9月營收約為新台幣5,118.5億元，月減0.6%，年增54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計今年前九月營收約為3兆8,987.2億元，年增41.1%，創新高，其中台積電第3季營收達到1兆4,942.4億元，季增17.6%，年增約54.6%，創單季新高，略優於法人預估。

法人分析，台積電受惠於輝達（NVIDIA）Vera Rubin新平台推出與蘋果新機等挹注，今年第3季新台幣營收高於預期，若轉換美元營收推估已超越財測高標，惟實際數據待公司公布。

資本支出方面，法人預期台積電將維持前次提及2026年資本支出計畫並接近高標。由於AI長期需求強勁，台積電先前7月法說會也已大舉上修今年資本支出估達600億至640億美元飆新高，調幅約7%至14.3%，中間值約上修10.7%。

全年展望方面，台積電先前已二度上修全年展望，由於台積電客戶持續強勁的結構性需求，台積電預期2026年美元營收增幅可望略高於40%。法人則推測，由於AI需求飆升，台積電實際美元營收全年增幅可望達到45%以上。

先進製程產能持續供不應求，業界已多次傳出，台積電年度議價已提前9月起陸續先向客戶群溝通先進製程漲價，不過，個別客戶依據採購等級與情況漲幅不一，並將連續四年反應生產成本墊高，預期漲幅仍屬溫和。法人預估先進製程2027年報價有望看漲3%至10%不等，成熟製程持平至小幅上漲5%，2028年至2029年先進製程漲幅持續。

法說 台積電 財報 營收

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