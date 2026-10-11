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美發動337調查 系統組裝廠靜觀其變
美國國際貿易委員會（USITC）宣布對特定垂直供電系統，以及這類系統零組件和含有該系統的運算系統啟動337條款調查，被調查公司包括許多台灣大廠。事實上，此案是Vicor之前控訴台達電（2308）侵權案的延伸，台達電也已經表示，並沒有侵權，並在美國法院提出反訴，指控Vicor侵害台達電的專利，因此，被波及的系統組裝廠目前只能靜觀其變。
Vicor主張，部分進口美國及在美國銷售的垂直供電系統、相關零組件與運算系統，涉嫌侵犯其主張的專利權，因此，要求USITC發布有限排除令及停止及禁止令，限制涉及侵權的相關產品進口及在美國市場銷售。
而且這次調查範圍不僅涵蓋垂直供電系統及相關零組件，也包括採用相關技術的運算系統。不過，USITC公告，並未進一步揭露涉及的具體產品型號或運算平台，也尚未認定相關企業存在專利侵權行為。
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