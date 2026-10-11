美發動337調查 專家提醒留意專利風險

美國國際貿易委員會（USITC）發起337調查，涵蓋多家台廠。學者分析未來兩套劇本發展，一是證明台廠未侵權，二是調查結果有利於美國該申訴公司，雙方可能尋求和解。學者提醒，台灣AI訂單高度仰賴美國市場，未來對關鍵技術的專利風險，須更提高警覺。

美國啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，東海大學經濟系教授邱達生分析，從目前資訊來看，申訴方為一家美國電源技術公司，調查標的非一般電子產品，而是「AI伺服器供電技術」，申訴方可能認為部分台廠在該領域使用其技術而涉嫌侵權，進而發起調查。

邱達生評估，337調查需要時間，待調查結果出爐後，局勢發展有兩種可能。第一，可能證明台灣企業並沒有侵權；第二，若調查結果較有利於該美國電源技術公司，雙方也可能設法尋求和解，例如台廠透過支付一部分補償金來達成協議。

談及對台灣產業影響，邱達生認為，短期來看影響有限，但他提醒，台灣AI產業訂單與出口高度仰賴美國市場，占比高達七至八成，在高度集中的情況下，台灣除須重視美國市場需求變化外，對於關鍵技術「專利風險」也須提高警覺。