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2026科技論壇10月14日登場 談 AI 代理

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

生成式AI浪潮席捲全球產業，人工智慧已從單一工具應用，逐步邁向具備自主判斷、協作與執行能力的 AI Agent 時代。2026年堪稱是「AI Agent規模化元年」，正重新定義企業營運模式、商業流程與市場競爭規則，開啟新一波產業轉型契機。

經濟日報將於14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集產官研專家，探討AI Agent發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信（2412）、工研院資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

論壇當天將邀請行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯、中華電信總經理林榮賜出席致詞；中華電信技術長暨執行副總楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、工研院資深專家吳志毅、資策會人工智慧研究院院長戴偉峻、玉山金控科技長張智星等業界專家發表專題講座，探討AI應用落地，並打造賺得到的生意。

下午高峰對談以「串起AI生態鏈 共築新商機」為主題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，中保科技董事長林建涵、中華電信企業分公司總經理張本元、Google Cloud業務副總張裕昌參與對談。

市調機構IDC預估，未來五年全球AI Agent市場將呈現指數級成長，活躍的AI Agent將從2025年約2,860萬個，快速攀升至2030年的22億個，年複合成長率高達139%，成為「新數位勞動力」。

AI Agent執行任務次數也將從2025年的440億次，快速成長至2030年的415兆次，年複合成長率524%，企業將深度依賴AI Agent。

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