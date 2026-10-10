迎接AI伺服器與資料中心客戶強勁需求 台達電、康舒加碼資本支出

迎接AI伺服器與資料中心客戶強勁需求，台灣電源與機櫃廠全面擴建產能。光寶科（2301）斥資逾百億元建美國新廠、又擴建台灣廠，台達電、康舒、偉訓與群電也大舉拉高資本支出，同步在海內外布局新產能，迎接訂單成長動能。

龍頭廠台達電產能擴充遍及全球，因應AI伺服器電源與液冷需求爆發，今年資本支出由去年的466億元大舉調升至約700億元，下半年支出預計超過400億元。台達電直接重建泰國一廠以大幅擴充產能，今明兩年泰國還有三座新廠陸續完工，台灣、大陸與美國亦同步推進建廠與研發據點擴建。

康舒今年資本支出同樣倍數成長。AI伺服器大電力電源需求爆發，康舒今年資本支出較去年翻倍，同步於台灣康舒本部及美國子公司OmniOn積極導入製造設備與高階產線，為已量產的30kW、33kW以及後續百千瓦級大電力機櫃備妥產能。

偉訓受惠AI伺服器機櫃打入全球前五大雲端服務供應商（CSP）供應鏈，下半年出貨大幅拉升，公司增加資本支出擴產，相關產品集中台南廠製造，備戰本季量產的AI水冷機櫃與ASIC散熱模組固定支架。

群電投入高功率電源與智慧能管系統研發與資本支出，並透過母集團群光泰國廠區擴產，建立非中國供應鏈彈性，支援美系品牌AI伺服器電源送樣與量產，同時完成20與40呎模組化AI算力櫃驗證並啟動出貨。

法人分析，AI伺服器轉向高壓直流與百千瓦級大電力，北美客戶對在地交付要求極高。台系業者今年大舉拉高資本支出，在美國、泰國及台灣本土多地同步開出高階產能，擴廠規模達上百億元，受惠AI長期商機。