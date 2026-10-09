AI生態系搶電力！惠譽：電力取得成台灣AI資料中心落地關鍵

惠譽信評指出，AI生態系對電力的競爭正擴大，台灣人工智慧（AI）資料中心市場正變得更具挑選性，電力與電網基礎設施的可取得性，正日益成為決定哪些專案能夠落地推進的關鍵因素。惠譽預期相較於依賴電力受限區域、大規模電網升級或供電安排尚未明朗的專案，擁有已承諾客戶、具備彈性選址策略且已取得電力供應保障的營運商，其專案執行的確定性將更高。

需求正日趨轉化為實際建設。微軟近期宣布，未來數年將把其台灣資料中心數量由兩座增至四座，並表示市場需求仍持續超過現有容量。此外，台灣營運商也正擴充與AI相關的基礎設施，顯示部署進度開始追上強勁的市場需求。

然而，供給成長的主要瓶頸仍在於執行落地。過去資料顯示，申請案數量遠高於最終實際開發量，因爲許多獲核准的專案最終未能進入建設階段。據報導部分開發商及地主在尚未獲取已承諾大型雲端客戶之前，便已先行爭取電力容量。這意味著僅憑申請量本身並不足以衡量未來供給。專案的可行性取決於客戶承諾、融資能力以及基礎設施的可取得性。

由於台灣面臨的是區域性而非全面性的電力限制，地理位置正日趨成為關鍵的差異化因素。現有大部分資料中心容量仍集中於北台灣，鄰近企業客戶、雲端基礎設施及科技產業活動。然而，輸電系統與變電所容量瓶頸已限制當地進一步的大規模開發。台灣電力公司過去一直限制桃園以北地區新申請超過5MW的資料中心案。不過，近期相關評論顯示，若專案鄰近桃園或基隆的主要發電設施，仍可能依個案情況進行審核。

主管機關持續鼓勵營運商考慮其他具備更高電網容量的地點。這使競爭焦點從單純爭取客戶，轉向如何在客戶距離、網路連接需求與電網基礎設施資源取得之間取得平衡。雖然北台灣仍是企業需求與雲端活動中心，但電力供應條件正愈來愈影響新增容量的最終部署位置。

政策面也正強化此一趨勢。經濟部已提議，在大型資料中心審查中納入產業效益相關指標，包括投資規模、就業創造、供應鏈貢獻、AI生態系賦能效益及韌性，並同時考量供電可行性及能源效率要求。另一方面，台電也愈來愈將 AI基礎設施定位為如何「最有效地」配置電力資源的議題，評估範圍包括專案所在地點、系統效率以及整體產業效益。

此外，惠譽強調台灣AI生態系對電力的競爭亦正在日益擴大。政府規劃目前已明確將AI 資料中心需求、半導體產能擴張以及 AI 相關投資納入長期電力需求預測。半導體製造業目前已約占全台用電量的五分之一，相較之下，資料中心用電占比仍相對有限。惠譽預期，半導體產業未來仍將是新增電力需求的主要來源。因此，未來資料中心的部署可能將愈來愈取決於其是否能夠闡明，在眾多具戰略重要性的AI相關產業之外，其取得電網與發電容量的合理性。

整體而言，擁有承諾性核心租戶、已確保電力供應且具備選址彈性的營運商，應會更有能力按計畫推進專案。未來的資料中心開發會愈來愈需要在客戶鄰近性、連線需求與電力可取得性之間作出取捨。相反地，在台灣對 AI 基礎設施發展方式與地點更趨審慎的環境下，依賴電力受限區域或需要大規模電網升級的專案，將面臨更高的執行風險。