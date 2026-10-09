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光寶科推進德州新廠建置 簽逾110億元工程統包合約
電源大廠光寶科（2301）持續擴大北美在地化布局，9日代子公司LITE-ON, INC.公告，為因應美國新廠營運需求，以自地委建方式興建美國德州McKinney新廠，並與統包工程商Rogers-O’Brien Construction Company, LLC簽訂新建工程統包合約，契約總金額上限為3.48億美元，折合新台幣約110.59億元。
光寶科董事會今年4月通過授權以不超過1.1億美元購置土地廠房，7月宣布落腳德州麥金尼市，總投資額達9.19億美元，占地逾65萬平方英尺，規劃導入高壓直流電源機櫃與AI基礎設施製造，本次公告則為正式簽訂該廠新建工程統包合約。
光寶科日前在法說會上指出，為因應雲端運算與北美CSP大客戶需求，今年資本支出已三度上修至180億元，積極於非中國地區擴充高階產能，包括台灣高雄、越南與北美，今年目標將相關產能再翻倍。
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