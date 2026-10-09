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光寶公告投資110.59億元在美國設新廠 擴產動作一波波
電源大廠光寶（2301）近期積極拓展國美國基地，今（9）日公告與Rogers-O’Brien Construction Company, LLC簽訂契約， 以3.48億美元（約新台幣110億5,944萬元）自地委建工廠，作為美國新廠營運用。
光寶科近期為配合AI伺服器電源、儲能系統（BBU）及液冷散熱強勁需求，積極全球擴產與策略投資，10月初董事會通過投資88.5億元的資本支出投資案。用於購置先進生產設備與推動廠房機電工程，全力提升高附加價值的伺服器電源與系統組裝量能。
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