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IDC 全球第3季 PC 出貨年減20% 連續兩個季度下滑

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

國際數據公司（IDC）發布最新初步數據顯示，全球第3季個人電腦（PC）出貨量6,270萬部，年減20.1%，是連續第二個季度下滑，而且降幅比第2季的3.8%明顯加大。第3季出貨量則季減9.1%，往年的「第3季比第2季旺」這次並沒有出現，打破了季節性規律。

IDC消費設備研究總監Jitesh Ubrani預期，接下來可能會有一波促銷，讓消費者短期得到一些實惠，但價格不太可能回到一年前的水平，整體仍會偏高。值得注意的是，總體經濟環境還在惡化，未來幾個季度的PC出貨量，不排除進一步惡化，之後才有機會回暖。

至於第3季全球前五大PC品牌依序為聯想（出貨量年減22.6%）、惠普（出貨量年減30.9%）、戴爾（出貨量年減25%）、蘋果（出貨量年減11.3%）與華碩（出貨量年減8.6%），全面出現衰退。

IDC 貨量 消費

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