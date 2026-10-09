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爆網路資安事件 緯致：已採取防護措施營運正常
緯創資通旗下軟體外包服務商緯致今天公告，公司發生網路資安事件，部分員工資訊與公務聯繫資訊遭未經授權存取，已採取相關防護、阻斷及修補措施，並將依規定向相關主管機關通報，目前系統與營運正常運作。
緯致公告，事件發生於10月8日，在偵測到內部系統有異常存取情形後，已立即採取網路阻斷、系統隔離及相關防護措施，並委請外部公正第三方資安機構進行數位鑑識與安全強化。
緯致表示，將依規定向相關主管機關完成通報，此外，為防範員工資訊遭詐騙集團利用，已公告全體員工進行反詐騙宣導。
緯致指出，目前整體系統與營運正常運作，對公司尚無重大影響。未來將持續強化資訊安全防護機制。
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