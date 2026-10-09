爆網路資安事件 緯致：已採取防護措施營運正常

求職詐騙事件不時發生，詐騙集團利用「高薪、免經驗、工作輕鬆、在家工作」等誘因吸引求職者，進一步以假徵才、假面試等方式騙取個人資料、金融帳戶甚至金錢。104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘表示，近年求職詐騙手法持續翻新，從過去單純的假職缺，進一步結合社群通訊軟體及AI技術，讓求職者更難辨識真偽；提醒求職者面對「高薪、免經驗」等看似誘人的條件，更要多一步查證，避免急著找工作而落入陷阱。

2026-10-09 11:26