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AI 機房停電怎辦 專家：氫燃料電池成備援新解方

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台灣是全球AI伺服器與半導體製造重鎮，資料中心用電需求隨AI浪潮急速攀升。一旦機房斷電，氫燃料電池能否撐起備援電力？台灣淨零排放協會日前於信義學堂舉辦氫能論壇，邀專家共商解方。

本次論壇由經濟部能源署指導、台灣淨零排放協會主辦，信義房屋、玉山金控及澳洲在台辦事處共同協辦。

信義房屋長期推動能源管理與淨零轉型，持續從能源效率提升、再生能源導入及能源管理機制等面向降低營運碳排。此次共同協辦第五屆氫能論壇，亦期望藉由信義學堂作為跨界交流平台，讓政策方向、國際技術、產業實務與企業需求進一步對接，為台灣能源轉型創造更多交流與合作機會。

論壇由台灣淨零排放協會理事長簡又新、經濟部能源署署長吳志偉、澳洲在台辦事處代表及信義房屋代表共同參與開幕，並聚焦綠氫、氨裂解、燃料電池、AIDC分散式能源韌性，以及台灣氫能產業布局與應用實務，串聯國內外氫能技術與產業經驗。

其中，中央大學材料科學與工程研究所洪緯璿教授從AI資料中心快速成長所帶來的能源需求，探討氫能與燃料電池作為分散式能源及備援系統的應用潛力；台灣中油綠能科技研究所張揚狀副所長則從產業實務方面，分享中油在氫能領域的規劃與推動案例；工研院綠能所低碳與儲能技術組張文昇組長以研發與產業應用角度，說明國際低碳氫發展趨勢及台灣目前的發展現況。

論壇亦邀請英國牛津大學孵化的清潔科技新創公司OXCCU創辦人暨技術長肖天存，以及澳洲Hazer執行長Glenn Corrie，分別從永續航空燃料與綠色鋼鐵切入，分享氫能技術的產業應用。

肖天存分享，即使邁向淨零，航空等長程運輸仍需要高能量密度的碳基燃料，因此如何取得低碳碳源成為重要課題。OXCCU嘗試將二氧化碳與氫直接轉化為永續航空燃料，並透過催化技術簡化傳統多階段製程，以降低製程所需能源與生產成本。這也意味著，二氧化碳除了捕捉與封存，也有機會透過再利用成為製造燃料的碳源。

Glenn Corrie則提到，鋼鐵製造占全球二氧化碳排放逾8%，如何降低煉鋼過程的碳排，是重工業淨零轉型的重要課題。Hazer透過甲烷熱裂解技術，同時產出潔淨氫與固態石墨，其中氫可導入鋼鐵直接還原製程，石墨則可作為電弧爐增碳劑，讓兩項產物都能與既有煉鋼流程結合。

信義房屋企業倫理暨永續推動辦公室協理許云昇表示，「企業面對淨零轉型，未來不會只有單一能源或單一技術的答案。從能源效率、再生能源、儲能，到氫能等新興技術，都必須回到企業實際的能源需求、減碳效益、成本、供應穩定性及營運韌性進行整體評估。許云昇指出，對企業而言，重要的不是過早替某一項技術選邊站，而是持續累積辨識與判斷不同能源選項的能力，在適當的時間點做出合適的配置與投資決策。」

許云昇進一步表示，AI與資料中心快速發展，也讓如何兼顧用電成長與淨零目標，成為企業更迫切的課題。「面對這項挑戰，企業需要提早理解不同新興能源技術的成熟度與適用情境。這也是信義房屋協辦此次論壇的重要意義，希望透過產官學研與國際交流，持續擴大企業對未來能源選項的理解。」

面對2050淨零轉型與能源市場快速變化，企業除了追求減碳，也須逐步提升面對能源供應與市場變動的韌性。信義房屋將持續關注能源效率、再生能源及新興低碳技術發展，並透過跨產業、跨領域合作，持續探索兼顧環境效益、營運需求與長期韌性的淨零轉型路徑。

停電 淨零 玉山金控

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