松機改建 AI 園區電力夠嗎？蔣萬安重申應思考重啟核電

台北市長蔣萬安拋出遷移松山機場、打造台北AI園區構想，盼擴大產業腹地，串接北士科、內科及南港軟體園區。他9日表示，輝達落腳台北只是開始，目前已有不少企業詢問進駐，市府規劃打造約100公頃產業園區，將與中央討論，為AI產業後續發展預作準備。

蔣萬安上午出席東門中繼市場開幕前接受聯訪表示，台北即將迎來AI快速成長，市府不能只看未來四年，而要思考十年、二十年的產業發展方向。除了吸引企業進駐，也希望形成產業聚落，並一併處理長期交通問題及航空限高對城市發展的限制。

蔣萬安指出，台北已有北士科、內科及南港軟體園區，松機位於關鍵核心位置，是串接產業的「最後一塊拼圖」。他認為，若能規劃約100公頃產業園區，對國內外企業的長遠發展將有助益，也相信能獲得產業界支持。

談到產業用地需求，蔣萬安轉述，黃仁勳日前來台北時曾表示，北士科T18土地對輝達未來在台北的發展仍不夠。他說，輝達進駐只是開始，已有不少企業持續詢問，希望來到台北，因此市府必須提前盤點土地與產業空間，為後續發展做好規劃。

對於議員苗博雅質疑選前提出松機遷移是否過於倉促，蔣萬安表示，輝達接觸台北市產業局時，市府就已發現產業腹地不足，當時也思考過位於松機南側、輝達曾考慮的松南營區，並發文收回土地。規劃中和光復線時，也已考量未來松機遷移後，路線能向北貫通。

蔣萬安表示，今年初輝達完成簽約、確定落腳北士科後，市府進一步思考產業聚落布局，希望在此時啟動整體規劃，與中央共同討論。他強調，AI園區涉及產業發展、都市計畫、交通改善及解除航空限高，應從長遠角度評估。

被問到AI園區用電需求，蔣萬安表示，產業發展需要穩定電力，應好好思考重啟核電，這一直是他的立場。他認為，透過多元能源供應，才能滿足民生及產業用電需求。