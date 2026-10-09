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赴德州設廠、結盟馬斯克？台積電15日法說聚焦營運擴產

中央社／ 新竹9日電

台積電昨天甫公布第3季營收改寫歷史新高，法人預期第4季將更上層樓。緊接著於15日登場的法說會中，市場除高度關注資本支出、先進製程與封裝進展、毛利率展望外，台積電是否擴大美國布局赴德州設廠，以及近期備受矚目與馬斯克晶片廠Terafab的合作傳聞，也會是法人追問焦點。

受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上智慧手機新機備貨需求升溫，台積電第3季營運繳出亮麗成績單，季營收達到新台幣1兆4942.43億元，表現優於預期，季增17.62%。台積電累計前9月營收3兆8987.27億元，較去年同期增加41.1%。

在輝達（NVIDIA）Vera Rubin新平台訂單及2奈米先進製程強勁需求驅動下，法人預期，台積電第4季營收可望進一步攀高，全年美元營收成長幅度有機會超越調高後的微幅超過40%目標。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電資本支出、先進製程和先進封裝進展、毛利率展望及全球布局都是市場關注重點。其中，資本支出與AI能見度息息相關，市場關心台積電是否進一步調升今年資本支出，以及明年資本支出規劃。同時希望了解台積電對於其客戶資本支出的看法。

製程技術領先是台積電的競爭優勢，陳慧明指出，台積電原先規劃A14先進製程技術預計2027年試產，2028年量產，市場關心A14最新進展。

隨著AI需求急遽增長，台積電先進封裝產能供不應求，陳慧明說，除CoWoS業務擴展，台積電CoPoS相較英特爾（Intel）的EMIB具競爭力，CoPoS的進展備受矚目。

市場盛傳台積電計劃調漲明年代工報價，以因應成本高漲。台積電財務長黃仁昭先前接受英國廣播公司（BBC）專訪透露，不排除公司產品漲價的可能性。陳慧明表示，自台積電的毛利率展望可以看出價格調整的端倪。

因應客戶強勁需求，台積電大舉在台灣和美國投資擴產，其中，在美國方面，美國總統川普日前受訪時說「偉大的台灣晶片公司」正投資美國5000億美元，市場也傳出台積電有意赴德州投資。陳慧明指出，台積電繼7月宣布加碼美國投資1000億美元至2650億美元後，是否進一步擴大美國投資赴德州設廠，備受關注。

此外，針對市場傳出台積電有意與特斯拉（Tesla）和美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的晶片製造廠Terafab合作，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克透露曾與台積電討論合作，雖然他隨後改口說將自行建造及營運晶片廠，台積電可承租部分廠區，但台積電是否針對這項引起全球高度興趣的市場傳言給出正式說法，將會是法說會重磅議題之一。

台積電 德州 法說

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