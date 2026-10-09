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求職詐騙新手法 常見誘餌：私下聯絡、AI造假 「高薪免經驗」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
年輕求職者社會經驗不夠，最容易遭求職陷阱詐。圖為校園徵才示意圖。聯合報系資料照
年輕求職者社會經驗不夠，最容易遭求職陷阱詐。圖為校園徵才示意圖。聯合報系資料照

求職詐騙事件不時發生，詐騙集團利用「高薪、免經驗、工作輕鬆、在家工作」等誘因吸引求職者，進一步以假徵才、假面試等方式騙取個人資料、金融帳戶甚至金錢。104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘表示，近年求職詐騙手法持續翻新，從過去單純的假職缺，進一步結合社群通訊軟體及AI技術，讓求職者更難辨識真偽；提醒求職者面對「高薪、免經驗」等看似誘人的條件，更要多一步查證，避免急著找工作而落入陷阱。

王之璘觀察，近期求職詐騙主要有3大變化。第一是從人力銀行平台「外溢」到社群與通訊軟體。詐騙者可能先以看似正常、待遇優渥的職缺吸引求職者，再要求加入LINE、Telegram等通訊軟體，一旦離開原本的平台環境，求職者能查證的資訊減少，也較難受到平台機制保護。

第二是「輕鬆高薪、免經驗」的包裝更加精緻。例如線上打字、居家代購、刷單、境外電商客服、遊戲點數等工作，強調工時彈性、免經驗甚至日領現金；部分職缺背後可能涉及詐騙、洗錢，甚至非法工作。王之璘提醒，若薪資待遇明顯高於職缺描述內容與經驗要求，應先確認企業身分、工作內容及薪資計算方式。

第三是AI讓假資訊更逼真。詐騙者可能利用AI生成企業網站、員工照片，甚至偽造聲音或影片，降低求職者的戒心。因此，不能只看網站或對方提供的照片判斷企業真假，更要交叉確認公司資訊、聯絡方式、工作地點及職務內容。

除了「高薪免經驗」，104也提醒求職者，遇到以下5種情況應提高警覺：

一、薪資與工作內容明顯不成比例：例如「免經驗、工作輕鬆、月入十萬」等條件，若薪資明顯高於一般市場行情，應先查證。

二、職缺內容模糊、公司資訊難以查證：若只寫「行政助理」、「客服」等簡略職稱，卻沒有清楚工作內容、工作地點或公司資訊，應先確認企業是否合法經營。

三、面試前急著要求轉移到通訊軟體：若對方以「平台不方便聊」等理由，要求加入LINE、Telegram等外部通訊軟體，應提高警覺。

四、要求提供帳戶、證件或先繳費：包括存摺、提款卡、網銀帳密、身分證等敏感資料，以及保證金、訓練費、置裝費等費用，都不應在未確認前提供或支付。

五、面試流程異常、甚至「秒錄取」：若幾乎沒有經過正常面試，只簡單聊天就直接錄取，接著要求提供個資、帳戶或繳費，更要小心。

面對求職陷阱，104整理「7不3要」求職安全原則，提醒求職者多一道自我保護。

「7不」分別是：一、不繳錢、不辦卡、不購買、證件不離身、不隨意簽約、不飲用、不非法工作。

「3要」：1.要陪同：面試前告知親友時間、地點，必要時請親友陪同。2.要確定：確認企業是否合法經營，並核對公司、職缺及面試地點。3.要存疑：對工作內容、薪資待遇及面試流程中不合常理之處保持警覺。

王之璘表示，求職安全最重要的不是記住所有詐騙話術，而是遇到不合理的情況時，願意先停下來、多查一步再作行動。104人力銀行除了持續透過職缺審查、異常偵測及求職者檢舉機制降低平台上的求職風險，也在「104工作快找APP」提供「安心面試」相關功能，協助求職者查看面試地點環境、回報面試行程並分享給親友；若發現可疑職缺，也可透過104平台反映。若已遭遇疑似詐騙，則應立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。

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