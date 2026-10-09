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創控看第4季為傳統最旺的一季 半導體大廠記憶體廠密切合作

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）指出，創控今年營運維持下半年優於上半年的正常淡旺季節奏，第4季為傳統最旺的一季，公司樂觀期待朝全年營收成長的目標邁進。

全球半導體建廠潮升溫，晶圓廠、先進封裝及記憶體的AMC監測解決方案剛性需求暢旺，創控在廠務環境、製程設備及廠區周界等廠務端AMC監測設備訂單熱絡，配合客戶建廠進度，創控已出貨的AMC監測解決方案陸續完成驗收，下半年進入營收密集認列，包括國內與美國等海外地區。

創控日前公告9月營收9,467萬元，續創歷年同期新高，並較去年同期成長150.94％；累計1-9月營收3.89億元，較去年同期成長15.71％，亦為歷年同期新高。進入下半年傳統旺季，客戶持續完成驗收，創控連續在8、9月營收創下同期新高，累計1-9月營收也回到成長軌道。

創控長期與國際半導體大廠、記憶體廠密切合作，將持續受惠半導體資本支出擴張，在廠務端的需求之外，創控AMC高精度監測、微環境暨設備環境應用產品，領先布局先進製程積極擴產的商機，以持續發揮相對多元且穩健的業務布局。

半導體 奈米 營收

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