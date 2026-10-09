應用材料攜加州大學洛杉磯分校工程學院加速半導體創新

應用材料公司宣布，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）薩穆埃利工程學院（Samueli School of Engineering）將以研究夥伴的身分加入應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心。UCLA 研究人員將與應材的科學家及工程師攜手合作，共同解決半導體材料與整合所面臨的挑戰，並聚焦縮短突破性研究走向商業化所需的時間。

應用材料公司半導體產品事業群總裁帕布‧若傑（Prabu Raja）博士表示：「隨著產業競相將全新的 AI 晶片技術導入市場，EPIC 中心將匯聚業界頂尖創新人才，在協作環境中共同加速創新成果從研究突破走向量產製造，扮演關鍵角色。UCLA 在半導體技術創新領域擁有悠久歷史，應材期待歡迎其研究人員加入 EPIC 中心，攜手合作解決產業最艱鉅的挑戰。」

EPIC 中心旨在銜接傳統學術創新與產業規模開發之間的落差，加速晶片研發。UCLA 研究人員將能運用先進晶片製造設備，在商用晶圓廠環境中驗證與測試創新構想，進而縮短從概念到生產的進程。

UCLA Samueli 工程學院在半導體元件、材料、電子與運算領域擁有廣泛的研究專長。1991 年，亨利‧薩穆埃利（Henry Samueli）於 UCLA 任教期間共同創立博通公司（Broadcom Corporation）。該學院亦設有異質整合與效能擴展中心（Center for Heterogeneous Integration and Performance Scaling, CHIPS）實驗室，匯聚跨領域研究人員，推進半導體技術，並因應晶片設計、製造與整合方面的挑戰。

透過在 EPIC 中心展開合作，應用材料公司與 UCLA 將聚焦半導體產業最關鍵的技術挑戰，推動研發計畫，包括 3D 晶片微縮製程、先進封裝，以及探索新材料以提升 AI 運算的能源效率表現。這項合作也將強化並拓展 UCLA 半導體中心（Semiconductor Hub）的研究工作。應材已於今年稍早加入該中心，成為共同創始成員。應材持續致力於強化產業與學術界之間的連結，期望賦能下一代工程師與研究人員加速將半導體突破性技術導入市場。

加州大學洛杉磯分校薩穆埃利工程學院院長 Ah-Hyung “Alissa” Park 表示：「在 AI 新時代，加速半導體創新比以往任何時候都更需要大學與產業夥伴展開具突破性的合作。UCLA 在半導體研究與創新方面擁有悠久的開創性歷史，此次合作則在此傳承基礎上，結合學術研究與產業專業，共同推進引領未來運算發展的晶片技術，並培育下一代工程人才。」