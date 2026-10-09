快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

應用材料攜加州大學洛杉磯分校工程學院加速半導體創新

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

應用材料公司宣布，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）薩穆埃利工程學院（Samueli School of Engineering）將以研究夥伴的身分加入應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心。UCLA 研究人員將與應材的科學家及工程師攜手合作，共同解決半導體材料與整合所面臨的挑戰，並聚焦縮短突破性研究走向商業化所需的時間。

應用材料公司半導體產品事業群總裁帕布‧若傑（Prabu Raja）博士表示：「隨著產業競相將全新的 AI 晶片技術導入市場，EPIC 中心將匯聚業界頂尖創新人才，在協作環境中共同加速創新成果從研究突破走向量產製造，扮演關鍵角色。UCLA 在半導體技術創新領域擁有悠久歷史，應材期待歡迎其研究人員加入 EPIC 中心，攜手合作解決產業最艱鉅的挑戰。」

EPIC 中心旨在銜接傳統學術創新與產業規模開發之間的落差，加速晶片研發。UCLA 研究人員將能運用先進晶片製造設備，在商用晶圓廠環境中驗證與測試創新構想，進而縮短從概念到生產的進程。

UCLA Samueli 工程學院在半導體元件、材料、電子與運算領域擁有廣泛的研究專長。1991 年，亨利‧薩穆埃利（Henry Samueli）於 UCLA 任教期間共同創立博通公司（Broadcom Corporation）。該學院亦設有異質整合與效能擴展中心（Center for Heterogeneous Integration and Performance Scaling, CHIPS）實驗室，匯聚跨領域研究人員，推進半導體技術，並因應晶片設計、製造與整合方面的挑戰。

透過在 EPIC 中心展開合作，應用材料公司與 UCLA 將聚焦半導體產業最關鍵的技術挑戰，推動研發計畫，包括 3D 晶片微縮製程、先進封裝，以及探索新材料以提升 AI 運算的能源效率表現。這項合作也將強化並拓展 UCLA 半導體中心（Semiconductor Hub）的研究工作。應材已於今年稍早加入該中心，成為共同創始成員。應材持續致力於強化產業與學術界之間的連結，期望賦能下一代工程師與研究人員加速將半導體突破性技術導入市場。

加州大學洛杉磯分校薩穆埃利工程學院院長 Ah-Hyung “Alissa” Park 表示：「在 AI 新時代，加速半導體創新比以往任何時候都更需要大學與產業夥伴展開具突破性的合作。UCLA 在半導體研究與創新方面擁有悠久的開創性歷史，此次合作則在此傳承基礎上，結合學術研究與產業專業，共同推進引領未來運算發展的晶片技術，並培育下一代工程人才。」

洛杉磯 材料 工程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台英簽署科學創新及技術協議 聚焦半導體人才等3大面向

台大設置半導體製程研究場域 無塵室開放各校師生

台積電魏哲家力挺胡正明自傳親寫推薦序 16日發表會

蔡英文史丹佛演說 揭台灣「快速量產高科技」硬實力

相關新聞

雙A熱轉 9月營收報喜…華碩創同期最佳紀錄、宏碁月成長15%

華碩、宏碁昨（8）日公布9月營收，在PC市場遭逢缺料逆風下，雙雙繳出月增、年增佳績。華碩受惠AI伺服器及PC業務持續熱轉，9月集團營收972.43億元，是歷年最旺9月，推升第3季集團營收改寫歷史單季新高；宏碁9月營收347.37億元，攀上147個月新高，月增15.1%。

台積Q3營收1.4兆創新高 受惠輝達新平台、蘋果新機挹注

台積電昨（8）日公告9月營收5,118.57億元，月減0.6%，年增54.6%，為單月同期新高。累計今年前九月營收約3兆8,987.27億元，年增41.1%，創同期新高。第3季營收1兆4,942.43億元，季增17.6%，年增約54.6%，創單季新高。

創控看第4季為傳統最旺的一季 半導體大廠記憶體廠密切合作

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）指出，創控今年營運維持下半年優於上半年的正常淡旺季節奏，第4季為傳統最旺的一季，公司樂觀期待朝全年營收成長的目標邁進。

求職詐騙新手法 常見誘餌：私下聯絡、AI造假 「高薪免經驗」

求職詐騙事件不時發生，詐騙集團利用「高薪、免經驗、工作輕鬆、在家工作」等誘因吸引求職者，進一步以假徵才、假面試等方式騙取個人資料、金融帳戶甚至金錢。104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘表示，近年求職詐騙手法持續翻新，從過去單純的假職缺，進一步結合社群通訊軟體及AI技術，讓求職者更難辨識真偽；提醒求職者面對「高薪、免經驗」等看似誘人的條件，更要多一步查證，避免急著找工作而落入陷阱。

從K型鴻溝到庶民經濟 台中慶典經濟讓AI與資料轉化為百工的生產力

台中購物節以374億元登錄金額、81%庶民消費，讓夜市與小店家都分到紅利。學者分析指出，台中近年推動的「慶典經濟」提供了一個極具參考價值的地方治理模型，透過購物節、鍋烤節與物調券等活動，市府將「活動」轉化為「人潮」，再將「人潮」轉化為「錢潮」，成功讓市場攤商、傳統店家與餐飲業者共同參與，進一步轉化為百工百業的生產力。

花旗看好台積三大亮點 調升目標價

花旗證券指出，台積電有望迎來三大亮點，預期15日法說將再次釋出優於預期的市場指引，將2027、2028年淨利預測上調4%、5%，目標價從3,800元升至4,000元，居內外資法人圈第二高，建議「買進」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。