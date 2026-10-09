台積電第3季財報下周將登場 國銀持續看好 AI 發展

半導體龍頭台積電（2330）預計將於10月15日公布第3季財報，在強勁的AI需求推動下，市場高度關注其營收動能、毛利率表現及未來資本支出規劃。本國銀行認為，在AI發展帶動下，企業獲利上修和資本支出強勁，仍將支持科技股的長期成長。

國泰世華銀行指出，受惠於持續強勁的AI需求，市場預估台積電第3季營收將達460億美元，較上季成長15.3%，較去年同期大增40%；第4季營收更可望維持雙位數成長，季增11%至506億美元，再創單季新高。在強勁AI需求的帶動下，台積電未來資本支出將持續上修，明年、後年資本支出分別上看850億美元與980億美元，顯示全球晶圓代工產能擴張態勢仍將延續。

台北富邦銀行則指出，過去9個月市場持續上修今年和明年五大CSP資本支出金額，自年初的1.14兆美元大幅上修至1.89兆美元，增幅達66%，對於科技產業而言，AI基礎建設已從短期投資主題轉向長期戰略方向，展望後市，半導體仍是具成長潛力的核心布局方向。