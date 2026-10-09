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從K型鴻溝到庶民經濟 台中慶典經濟讓AI與資料轉化為百工的生產力

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
夜市也積極配合市府推動台中購物節等慶典經濟活動。中市經發局／提供
夜市也積極配合市府推動台中購物節等慶典經濟活動。中市經發局／提供

台中購物節以374億元登錄金額、81%庶民消費，讓夜市與小店家都分到紅利。學者分析指出，台中近年推動的「慶典經濟」提供了一個極具參考價值的地方治理模型，透過購物節、鍋烤節與物調券等活動，市府將「活動」轉化為「人潮」，再將「人潮」轉化為「錢潮」，成功讓市場攤商、傳統店家與餐飲業者共同參與，進一步轉化為百工百業的生產力。

生成式AI崛起帶動台灣科技產業大爆發，然而亮眼的出口與股市數字背後，卻凸顯出嚴重的「K型經濟」分化現象。一方面是掌握資本與技術的高科技產業持續向上衝刺；另一方面，傳統產業、餐飲零售與地方服務業，卻面臨缺工、成本上升與數位落差的困境。

東海大學EMBA教授王鳳奎博士指出，破解K型經濟的關鍵，不在於壓低科技業，而是設法將AI從少數菁英的生產工具，下沉轉化為傳統百工百業都能使用的「庶民生產力」。

針對科技紅利如何擴散至基層，王鳳奎分析，台灣下一階段最核心的任務，是從「用整個經濟投資AI」，轉向「用AI投資整個經濟」。AI不該只停留在資料中心與科技大廠，更應該進入餐廳、旅館、商圈與夜市，讓最懂生意的基層店家能以最低門檻取得數位與AI能力。

王鳳奎表示，台中近年推動的「慶典經濟」提供了一個極具參考價值的地方治理模型。透過購物節、鍋烤節與物調券等活動，市府將「活動」轉化為「人潮」，再將「人潮」轉化為「錢潮」，成功讓市場攤商、傳統店家與餐飲業者共同參與。

王鳳奎強調，台中慶典經濟最寶貴的長期資產，不只是一時的營業額，而是背後累積的數千萬筆消費資料與310萬下載量的「台中通」數位平台。若能將這些數據轉化為去識別化、可信任的AI應用基礎設施，協助店家預測人流、備料與精準行銷，將能真正實現從「辦活動湊熱鬧」走向「資料回饋百業」的庶民AI經濟。

統計數據顯示，2025年台中購物節消費登錄金額高達374億元，外縣市消費突破64億元，其中百貨、餐飲、夜市與商圈等一般性消費占比高達81%。

中華經濟研究院也評估，活動帶動全國總體產值達764億元，且消費動能並非僅集中於市中心，包括山線、海線、屯區與舊城區都有顯著成長，展現出強烈的經濟擴散效果。

此外，以餐飲店家為主的「鍋烤節」吸引658組店家參與、創造超過566萬票選，帶動參與業者業績平均成長三成，讓大大小小的在地美食品牌獲得曝光與實質收益。

隨著慶典經濟帶來實質人潮與營收，第一線感受最深的在地商圈與小店家紛紛表達支持。台中多家商圈代表指出，購物節與系列慶典顯著拉抬了店面的平日買氣與提袋率，對基層庶民經濟帶來直接且有感的挹注。

商圈業者熱切期盼市府，明年能繼續辦理購物節等慶典活動，並進一步期待市府能輔導小店家運用數位工具與數據分析，將一時的熱鬧轉化為長期穩定的顧客流量，讓傳統商圈在AI時代真正站穩腳步。

台中購物節榮獲美國國際商業大獎-iba-公共部門與政府創新類銀獎。中市經發局／提供
台中購物節榮獲美國國際商業大獎-iba-公共部門與政府創新類銀獎。中市經發局／提供

第一線感受最深的在地商圈與小店家，最能感受慶典經濟所帶來的買氣與人潮。中市經發局／提供
第一線感受最深的在地商圈與小店家，最能感受慶典經濟所帶來的買氣與人潮。中市經發局／提供

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