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無人機研發補助擴大 經部核定27案漢翔獲1億最多

中央社／ 台北9日電

經濟部今年擴大無人機研發補助範圍，通過「無人機前瞻技術研發與國際商機加速補助計畫」共27案、補助約新台幣7.8億元。其中漢翔獲補助1億元，為今年單案最高，將開發具無GPS導航、韌性通訊及自主控制能力的高承載物流無人機。

經濟部產業技術司表示，因應無人機產業需求，今年補助計畫在去年「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」的基礎上，進一步擴大支持整機及飛導控、酬載、通訊、動力等關鍵技術開發，並促進整機廠與零組件業者合作，透過場域驗證提升產品成熟度，強化國內供應鏈自主可控能力及國際市場鏈結。

技術司指出，今年計畫共收到49案申請，最終核定27案，核准率約55%，核定補助約7.8億元；相較去年補助計畫收件19案、核定7案、核准率約37%，核定補助3.26億元，可見今年申請及核定案件數均明顯增加。

技術司指出，今年核定案共分為整機和關鍵技術2大類別，其中「整機」共通過6案，核定補助約2.82億元，研發方向聚焦長航時垂直起降、高酬載物流、智慧農業及水文監測等商業應用。

「關鍵技術」則有21案，核定補助約4.97億元，技術領域以酬載及通訊各7案最多，其次為動力4案，還有飛導控1案及其他2案。研發重點包括多光雲台開發、AI智慧感測、長距離低延遲及抗干擾通訊、輕稀土動力模組及輕量化機身等。

其中，今年通過金額最大案為漢翔的「具無GPS導航、韌性通訊與自主控制律之高承載物流無人機研發計畫」，涵蓋整機開發、關鍵技術整合及驗證，獲補助1億元。技術司表示，計畫將運用光學影像匹配、三維定位、資料鏈路動態切換、AI深度學習識別及多模態感知融合等技術，提升無人機在極端環境或遭受干擾時的導航、通訊及自主控制能力。

技術司說明，無人機過去若失去衛星定位，可能導致任務中斷；在多山環境也容易因地形阻擋影響視距內通訊，LTE在偏遠山區或海域則可能面臨無訊號覆蓋問題。漢翔此案將針對上述情境，讓無人機在極端環境或干擾下維持通訊、不失聯及不迷航，提高任務安全性與可靠度，規劃應用於離島急難運補、海事救援及偏鄉配送。

漢翔 無人機 補助

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