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AI掀缺貨潮史上首見 記憶體廠砸6744億元台灣擴產

中央社／ 新竹9日電

人工智慧（AI）熱潮造成半導體先進製程供不應求，同時促使記憶體掀起前所未見的缺貨漲價潮，業者預期，這波缺貨潮至少可能延續到2027年上半年。因應客戶強勁需求，美光大舉在台灣擴產，台灣記憶體廠也同步擴產，總投資金額逾新台幣6744億元。

台灣為美光（Micron）動態隨機存取記憶體（DRAM）的生產重鎮，因應AI浪潮下客戶需求持續增長，美光在桃園、苗栗銅鑼、台中和台南等地同步擴產。

其中，美光桃園新產線預計2027年底或2028年初投產，預計導入高數值孔徑（High NA）極紫外光（EUV）系統，製造高階DRAM產品。美光收購力積電苗栗銅鑼廠目前持續擴建中，預計2027年下半年貢獻產能。

美光在台中持續擴展高頻寬記憶體（HBM）和AI記憶體封裝產線，台中先進封裝二廠規劃10月中旬開始量產。美光先前收購的友達台南廠，今年9月已開始進機。

美光於2024年8月以新台幣74億元收購友達台南廠，洋基工程接獲美光台南廠超過200億元的工程訂單；此外，美光2026年3月更以18億美元（約新台幣577億元）收購力積電銅鑼廠，估計美光台灣擴產投資金額將逾新台幣851億元。

記憶體廠南亞科日前通過國科會園區審議會核准，於屏東科學園區投資設立3D晶圓封裝測試廠，將導入矽穿孔（TSV）、晶圓堆疊等3D IC先進技術，布局晶圓級封裝與測試的專業製造整合能力，但目前尚無具體投資時間表。

5A新廠是南亞科目前投資發展重點，預計2027年下半年開始投片，規劃2028年達到每月投片量3萬片，2029年達到3.59萬片；5A新廠最大產能規劃4.5萬片，總資本支出預估約160億美元，約新台幣5120億元。

華邦電不僅計劃將高雄廠月產能自1.5萬片擴增至2.4萬片，同時啟動高雄廠模組B計畫，預計明年1月動工，於2029年1月裝機，2029年底量產，將採用16奈米、14奈米及未來的12奈米製程。因應擴產需求，華邦電今年資本支出倍數增長至新台幣395億元規模。

旺宏則積極擴充單層式儲存型快閃記憶體（SLCNAND Flash）和嵌入式記憶體（eMMC）產能，估計投資378億元擴產，新產能預計2027年開出，未來12吋月產能將達到3萬片以上規模。

隨著記憶體廠大舉投資擴產，包括洋基工程、帆宣、亞翔、兆聯實業和漢科等無塵室及廠務系統業者營運將直接受惠。

缺貨 先進製程 美光

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