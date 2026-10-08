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ASML：下一代晶片製造技術 估十年後準備就緒

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
艾司摩爾及合作夥伴Carl Zeiss的工程師，在一篇論文中表示，最先進晶片製造設備的下一代產品，可能在約十年後面世。 路透
艾司摩爾及合作夥伴Carl Zeiss的工程師，在一篇論文中表示，最先進晶片製造設備的下一代產品，可能在約十年後面世。 路透

路透報導，艾司摩爾ASML）及光學合作夥伴卡爾蔡司公司（Carl Zeiss）的工程師，在一篇經過同行評審的論文中表示，ASML最先進晶片製造設備的下一代產品，可能在約十年後準備就緒。

報導指出，根據這篇論文，這款名為「Hyper NA」的設備，能夠印製更小的電路圖形，同時利用兩家公司現有的大量技術，不過仍面臨一些挑戰。

ASML已開始研發這款設備，但尚未承諾投產。該設備對ASML及其合作夥伴和競爭對手的未來，都具有重要意義。　

這篇發表在10月號《微奈米圖案化、材料與計量學期刊》（Journal of Micro/Nanopatterning, Materials and Metrology，JM³）上的論文稱，Hyper NA可印製小至5奈米的特徵圖形，比ASML目前的High NA EUV設備所能印製的電路特徵，縮小逾三分之一。

儘管晶片製造商正透過三維設計，改進晶片，但縮小特徵圖形對於提高運算速度和降低功耗，依然至關重要，而光刻技術是其中一個制約因素。

在晶片製造商中，英特爾已開始採用High NA設備。三星電子和SK海力士上月表示，預定2028年跟進採用，台積電則計劃於2030年採用。

這篇論文指出，蔡司目前已經能夠製造精確度足以滿足Hyper NA要求的反射鏡，而這款設備只會比High NA設備略大，High NA的體積相當於一輛雙層巴士。

論文作者表示，在Hyper NA之後，微影設備可能需要使用波長更短的光，但相關技術目前仍僅屬於學術研究課題。

他們表示，ASML目前的光源可直接沿用，同時在注釋中提到，採用自由電子雷射的替代技術，不會改變照明系統的設計。 

            

ASML 晶片 艾司摩爾

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