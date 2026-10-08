Google Cloud推出Gemini代理 首款跨平台、具自主執行力的企業通用 AI

Google Cloud 8日在年度Gemini at Work大會，正式宣布推出全新、單一且通用的工作AI代理「Gemini代理（Gemini Agents）」。專為現代企業環境打造，能全面掌握業務脈絡。使用者只需透過單一提示框，即可交辦知識型工作、內容創作、程式編寫等多項複雜任務。

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示，Gemini代理突破傳統AI僅能進行單次對話的限制。它具備規劃工作、自主運用技能與工具的能力，能直接與企業現有系統、文件、收件匣及開發環境無縫連結，全面協助企業邁入高效能的「代理式 AI（Agentic AI）」時代。看好將近九成的《財星》（Fortune）100 大企業採用 Gemini Enterprise。企業組織跨越實驗階段並將AI投入核心營運，未來的工作，「將正式從提示框（prompt window）開始。」

Gemini 代理不僅能化身為員工的個人助理，亦可作為團隊的一員（如專案經理）或特定職能角色（如財務分析師）。其強大的自主與協作能力建立在以下六大核心架構原則：

• 統一代理（Unified Agent）： 在單一介面與API中整合對話解答、自主任務執行與程式碼生成。用戶只需設定預期成果，AI即可自動排程並交付隨即可用的成果。

• 無所不在的存取權（Omnipresent Access）： 支援網頁、iOS、Android、Windows 與 Mac 系統，並整合至Google Workspace、Microsoft 365及Slack。此外，亦可以「無頭代理（headless agent）」形式在背景運作，不需依賴特定介面。

• 持續執行（Persistent Execution）： 基於雲端運行，Gemini 代理能跨裝置維持單一版本的記憶與情境。即使使用者關閉電腦，耗時數天長度的任務仍會在背景持續執行，並於下次登入時完整呈現進度。

• 多代理調度（Multi-Agent Orchestration）： 面對複雜的跨步驟任務，Gemini 能動態調度多個具備專屬身分的「子代理（sub-agents）」進行平行或循序協作。團隊亦可建立具備獨立電子郵件（如 @agents.company.com）與永久儲存空間的「同事代理（coworker agent）」，使其擁有明確的職責定位。

• 深度情境脈絡（Deeply Contextual）： 啟動即熟知使用者的工具、資料與工作歷程，並從每一次互動中持續學習，協作時間越長，越能優化工作脈絡。

• 模型選擇彈性（Model Choice Flexibility）： 系統會根據任務難易度自動調度最合適的模型，已支援Gemini系列模型與Claude模型。提升了高難度工作的準確率，更能有效控制簡單任務的執行成本。

Google Cloud強調，Gemini代理在賦予AI高度自主性的同時，全面內建成本控制機制，並嚴格遵循企業級的安全、管理與治理標準，確保企業在資料安全無虞的前提下，大幅提升組織生產力。知名運動休閒品牌On藉由這項全新動態選擇功能，成功加速產品上市流程；電商龍頭Shopify則為數百萬商家混合使用前沿模型，成功解鎖資料價值並帶動銷售；金融科技巨擘PayPal目前每周已穩定處理高達1,000萬次的多模型請求。