聽新聞
0:00 / 0:00
資通、電子零組件 出口規模大增
財政部昨（8）日公布9月出口統計，財政部官員表示，資通與視聽產品以及電子零組件的規模雙雙創下歷年單月次高，且穩居出口的兩大主軸；受到AI效益的外溢、部分產品的供需結構已逐步在改善，傳產類正穩步地恢復生機。
受到顯示卡、伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等品項的出貨都成倍數成長的帶動，資通與視聽產品9月出口值是391.3億美元、為歷年單月次高，年增率高達一倍。電子零組件也因AI應用持續帶旺高階晶片的需求，而且國內先進製程能量的開出產生加持作用，再加上記憶體的供需缺口，目前看來短期不易填平，所以電子零組件的外銷熱度並未減少，使得出口值上升到311.3億美元、為歷年單月次高，年增率45.3％。兩者合併計算年增率為72.6％，金額占總出口的比重已經高到80.6％。
受到AI效益的外溢、部分產品的供需結構已逐步在改善，傳產類正穩步地恢復生機，以9月平均增幅擴大到25.4％，創下了近五年不含春節月份的最大增幅。
官員指出，在傳產貨鏈裡面，有幾個貨品它的表現都已經可以跟科技貨類互別苗頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。