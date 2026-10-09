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資通、電子零組件 出口規模大增

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（8）日公布9月出口統計，財政部官員表示，資通與視聽產品以及電子零組件規模雙雙創下歷年單月次高，且穩居出口的兩大主軸；受到AI效益的外溢、部分產品的供需結構已逐步在改善，傳產類正穩步地恢復生機。

受到顯示卡、伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等品項的出貨都成倍數成長的帶動，資通與視聽產品9月出口值是391.3億美元、為歷年單月次高，年增率高達一倍。電子零組件也因AI應用持續帶旺高階晶片的需求，而且國內先進製程能量的開出產生加持作用，再加上記憶體的供需缺口，目前看來短期不易填平，所以電子零組件的外銷熱度並未減少，使得出口值上升到311.3億美元、為歷年單月次高，年增率45.3％。兩者合併計算年增率為72.6％，金額占總出口的比重已經高到80.6％。

受到AI效益的外溢、部分產品的供需結構已逐步在改善，傳產類正穩步地恢復生機，以9月平均增幅擴大到25.4％，創下了近五年不含春節月份的最大增幅。

官員指出，在傳產貨鏈裡面，有幾個貨品它的表現都已經可以跟科技貨類互別苗頭。

電子零組件 規模 財政部

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