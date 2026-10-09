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合晶砸178億 中科擴廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投資台灣事務所昨（8）日通過三家企業擴大投資台灣，其中，半導體矽晶圓合晶（6182）四度申請「台商回台方案」，這次投資178.8億元，擴大位於中科二林園區的投資與廠區規模。經濟部表示，這項投資有助合晶深化先進半導體材料技術能力與產品布局。

經濟部表示，合晶為全球前十大矽晶圓供應商，產品涵蓋4吋至12吋矽晶圓及磊晶片，並以Wafer Works品牌行銷全球。

因應半導體市場持續成長，合晶四度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，這次規畫擴大位於中科二林園區的投資與廠區規模，總投資金額約178.8億元，進一步擴大產能。

經濟部表示，合晶新廠預計導入AI技術，建立製程數據分析與監測機制，強化產品品質與縮短交期。

經濟部投資台灣事務昨日通過根留企業方案的晟鈦，投資1.8億元，規劃於新北樹林廠區及桃園蘆竹廠區擴增智慧化產線。並通過一家高精密鋁合金零組件製造商投資案，將於北部建廠並擴廠。新廠將推動國防及航太產業關鍵技術自主化。

合晶 中科 矽晶圓

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