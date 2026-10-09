大立光董座暗示 蘋果砍單i18 Pro

大立光（3008）董事長林恩平昨（8）日示警，智慧手機拉貨高峰期已過，客戶已在9月下修訂單，預期10月拉貨狀況與9月差不多，11月拉貨動能將較10月下滑，惟本季產能利用率仍會滿載。

林恩平並未揭露「客戶」是誰，惟以目前檯面上剛發表新機，且雜音不斷的品牌推估，應該是指蘋果iPhone 18 Pro系列。林恩平提到「客戶已在9月下修訂單」的弦外之音，恐暗示iPhone 18 Pro系列銷售狀況不妙。

談到2027年智慧手機規格升級趨勢，林恩平表示，明年主鏡頭（廣角鏡頭）有升級，正送樣中；潛望式鏡頭規格升級則要等到2028年。

林恩平7月法說會曾提到，記憶體缺貨漲價，使得整體消費性電子市場需求疲弱，某些區域的客戶幾乎不開高階機種，但其他客戶仍持續開案，明年手機主要升級在於潛望式鏡頭增加更多片數，可達到inner-zooming（內部光學變焦）的效果，看遠、看近變得更清晰，至於主鏡頭（廣角鏡頭）規格也不一樣。

以林恩平昨天釋出對2027年智慧手機潛望式鏡頭規格升級的差異，外界臆測，大客戶蘋果可能因整體手機市場面臨記憶體成本高漲，以及下游需求疲弱的雙重夾擊，手機規格升級也大轉彎，放慢升級腳步。