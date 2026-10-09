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雙A熱轉 9月營收報喜…華碩創同期最佳紀錄、宏碁月成長15%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩、宏碁昨（8）日公布9月營收，在PC市場遭逢缺料逆風下，雙雙繳出月增、年增佳績。路透
華碩、宏碁昨（8）日公布9月營收，在PC市場遭逢缺料逆風下，雙雙繳出月增、年增佳績。路透

華碩（2357）、宏碁昨（8）日公布9月營收，在PC市場遭逢缺料逆風下，雙雙繳出月增、年增佳績。華碩受惠AI伺服器及PC業務持續熱轉，9月集團營收972.43億元，是歷年最旺9月，推升第3季集團營收改寫歷史單季新高；宏碁9月營收347.37億元，攀上147個月新高，月增15.1%。

展望筆電後市，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告預期，2027年筆電市場主要風險將由供應限制，轉向成本上升對需求的衝擊，預估2027年全球筆電出貨量恐衰退低個位數百分比（1%至3%）。

集邦示警，若DRAM與CPU價格維持高檔，品牌被迫擴大成本轉嫁，導致終端售價上漲，恐進一步延長消費者換機周期，2027年全球筆電出貨衰退幅度不排除加劇至高個位數百分比（7%至9%）。

華碩結算，9月集團營收972.43億元，月增2.4%，年增17.7%；第3季集團營收2,763.3億元，季增7.2%，年增38%；前三季集團營收7,424.36億元，同期新高，年增38.5%。

華碩表示，尚有部分伺服器專案配合客戶資料中心建置時程，遞延至10月出貨。品牌營收方面，9月為908.03億元，月增1.8%，年增15%；前三季品牌營收6,938.95億元，年增39%。

華碩已訂下下半年AI伺服器、PC兩大業務同步成長的目標，先前並上調全年AI伺服器營收成長展望，由原訂100％，調高至150％，強調對下半年及明年營運有信心。

宏碁方面，9月營收347.37億元，月增15.1%，年增17.6%；第3季營收918.22億元，季增7.6%，年增25.1%；前三季營收2,495.48億元，年增24%。其中，第3季及前三季營收均創近13年同期新高。

宏碁表示，近期營運亮點包括：PC營收9月年增14.8%，前三季年增21.4%；Chromebook營收9月年增4.2%，前三季年增11.1%；商用產品營收9月年增7%，前三季年增34.2%；平板營收9月年增126.6%。

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